Le dressage se poursuivra finalement sur l'un des terrains de concours les plus célèbres du Royaume-Uni. Hickstead et son All England Jumping Course devrait accueillir à nouveau une compétition “Premier League” en mai 2021. Ce rendez-vous de trois jours (du 21 au 23 mai) comprendra des épreuves de différents niveaux jusqu’au Grand Prix, avec les participations attendues de certains des meilleurs dresseurs britanniques.

Les amateurs de dressage ont exprimé leur déception quand il a été annoncé que Dressage at Hickstead - le site jumeau du All England Jumping Course - allait fermer après vingt-sept années de succès. Dressage at Hickstead était une idée originale du cavalier Dane Rawlins et du fondateur de Hickstead, Douglas Bunn, et il s'est rapidement imposé comme l'un des principaux sites de dressage au monde, les championnats d'Europe s'y déroulant en 2003. C'était également le lieu choisi pour un CDIO annuel, qui accueillait l'étape britannique du circuit des Coupes des nations FEI de la discipline.

Dane avait pris la difficile décision de fermer le site en août, et il a depuis été démantelé. “Nous sommes extrêmement reconnaissants à Dane pour ses nombreuses années de travail acharné et de dévouement au dressage à Hickstead”, déclare Lizzie Bunn, directrice de Hickstead. “Nous comprenons que de nombreux cavaliers ont été attristés de perdre ce site, et même s'il n'était pas viable de continuer à diriger le dressage en tant qu'entité distincte, nous avons travaillé dur cette saison pour formuler des plans pour organiser des compétitions de dressage sur le site principal de Hickstead.”

Cela a été rendu possible grâce aux investissements récents, avec plus de 500.000 livres dépensées pour transformer plusieurs pistes en herbe existantes en deux vastes terrains utilisables par tous les temps, avec des surfaces haut de gamme. Pendant les mois d'hiver, ils seront utilisés pour des parcours d’entraînement de cross et de saut d'obstacles, mais seront transformés au début de la saison estivale 2021 pour créer un site dédié au dressage comprenant plusieurs rectangles pouvant être utilisés en simultané, ainsi qu’une piste d’échauffement aux dimensions internationales.

“Nous voulons tester cela avec un premier concours de “Premier League”, pour mesurer le niveau initial de support et d’intérêt - en vue d’accueillir de futurs événements potentiellement plus importants”, ajoute Lizzie. “Nous discutons actuellement d'un certain nombre d'autres options, y compris l'organisation de finales existantes ici, ainsi qu’espérons-le, une compétition internationale en 2022. Mais cela dépend beaucoup de la communauté entière du dressage qui soutient cette nouvelle entreprise et en fait un succès.”

Au Royaume-Uni, le dressage a atteint de nouveaux niveaux de popularité au cours de la dernière décennie, Charlotte Dujardin, Carl Hester et leurs coéquipiers remportant plusieurs médailles en grands championnats - les plus mémorables étant l'or en équipes et en individuel à domicile pour Charlotte Dujardin et Valegro lors des Jeux olympiques de Londres en 2012.

Lorsqu'il a été informé que le dressage se poursuivrait à Hickstead, un lieu où il a engrangé tant de succès, Carl Hester a déclaré: “C'est une nouvelle fabuleuse. Nous devons maintenir cet élan et construire nos futures équipes, et des sites avec des installations de classe mondiale comme Hickstead sont essentiels à cela. Les cavaliers expérimentés utilisent les concours de “Premier League” pour préparer les jeunes chevaux, tandis que ces événements permettent également aux couples prometteurs de se lancer dans le grand bain. Au nom des cavaliers et des propriétaires, je tiens à remercier la famille Bunn de nous offrir cette opportunité et d’ouvrir un prochain chapitre à Hickstead, qui fera suite à tout ce que Dane et son équipe ont accompli.”

Hickstead a été le premier terrain de saut d'obstacles construit à cet effet en Grande-Bretagne, et il accueille désormais deux grands rendez-vous internationaux chaque année - le Al Shira'aa Hickstead Derby Meeting en juin et le Longines Royal International Horse Show en juillet. Cette année, le lieu fêtait son soixantième anniversaire, après avoir ouvert en 1960. “Mon père Douglas restera toujours dans les mémoires pour sa passion pour le saut d'obstacles, mais il était aussi un innovateur et un défenseur de tous les sports équestres, et il le savait que pour réussir à Hickstead, il fallait se diversifier et s’adapter à d’autres disciplines”, déclare Lizzie. “Des épreuves de dressage ont lieu sur ce terrain depuis les années 1970, menant finalement à l’ouverture de Dressage at Hickstead en 1993. Je suis heureuse que nous puissions perpétuer l’héritage de papa - et celui de Dane - en continuant à proposer des concours de dressage ici, dans le West Sussex.”

