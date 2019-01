Un nouveau cheval pour le numéro un français

Le pilier de l’équipe de France Kevin Staut va accueillir dans ses écuries Edesa’s Ikke van Stal Cipa, un hongre de onze ans par Echo van het Neerenbosch avec une mère par Thunder van de Zuuthoeve. Il a été formé par le cavalier slovaque Radovan Cibere jusqu’à ses neuf ans. Par la suite, Edesa’s Ikke van Stal Cipa est passé sous les couleurs françaises : dans un premier temps avec Alexa Ferrer, où le couple est parvenu à atteindre le niveau CSI 3*. Puis Julien Epaillard a eu l’occasion de le monter lors de plusieurs concours afin de lui faire prendre de l’expérience ; on les a notamment retrouvés au CSI 5* de Lyon.

Cette nouvelle recrue appartient à Edesa, société appartenant au cavalier belge Eddy Sepul, qui travaille en collaboration avec Grégoire Oberson. Cette société semble particulièrement apprécier Kevin Staut puisqu’elle a lui déjà confié le très prometteur Edesa’s Cannary. Et ce choix semble avoir déjà porté ses fruits puisque le jeune couple a terminé à la deuxième place de l’étape Coupe du monde Longines de Malines, en Belgique !

Cette arrivée est le fruit d’une nouvelle collaboration entre Kevin Staut et d’autres chevaux que ceux du haras des Coudrettes. En réalité, le cavalier tricolore vient de mettre en place un nouveau système. Le champion olympique ne sera plus basé au haras de la Forge, lieu dédié à l’écurie de compétition HDC. Il montera à présent dans ses écuries familiales situées au sud d’Honfleur, ainsi qu’au haras de la Chesnaye où il montera plusieurs chevaux de Grégoire Oberson.

Kévin Staut analyse en ces termes ce nouveau départ : “(…) Quand on voit le niveau de chevaux qu’il faut pour rester dans le top, c’est tellement difficile qu’il faut faire évoluer son système. (…) J’ai la chance que géographiquement, tout soit assez proche. Je vais retourner m’installer dans les écuries familiales entre Deauville et Honfleur qui se trouvent à dix kilomètres du haras de la Forge et dix kilomètres du haras de la Chesnaye, où je collabore avec plusieurs chevaux pour Grégoire Oberson, avec bien sûr une dimension commerciale. (…) En revanche, mon équipe va être plus dispatchée entre le haras de la Chesnaye et les écuries familiales.” En espérant que ce nouveau système puisse permettre à Kevin Staut de retrouver le top 10 du classement mondial FEI dans les prochains mois !