La saison dernière, alors que l’étape d’ouverture de la Ligue d’Europe de l’Ouest de la Coupe du monde de dressage s’était déroulée à la Boxen Arena de Herning, Cathrine Dufour et Bohemian avaient remporté le Grand Prix et la Reprise Libre en Musique. Et ce week-end, ils ont réitéré leur exploit au centre équestre national de Vilhelmsborg, avec encore plus de confiance. Cinquièmes des quinze couples partants, ils ont produit une reprise très qualitative qui a obtenu des juges la note moyenne de 88,2%, leur permettant de prendre la tête. Et bien que la quintuple championne en titre de la Coupe du monde, l’Allemande Isabell Werth, se soit dangereusement rapprochée avec Emilio 107, son score de 87,845% n’a pas suffi à empêcher un nouveau doublé de Cathrine Dufour. Isabell Werth a fini deuxième devant sa compatriote Jessica von Bredow-Werndl et Zaïre-E, tandis que les Danois ont aussi pu se réjouir lorsque Carina Cassøe Krüth et Danciera de Heiline ont réalisé une brillante performance pour se classer quatrièmes.

Le podium de la Libre a été le même que lors Grand Prix samedi, lors duquel Cathrine Dufour s’était imposée avec une marge beaucoup plus importante, obtenant 83,435%, contre 77,978% et 77,348% pour ses deux rivales allemandes. “Bohemian a été vraiment bon dans le Grand Prix, jouant juste avec tous les mouvements. Aujourd’hui, j’ai dû le pousser un peu plus, mais il devient de plus en plus courageux et il adore être sur le rectangle”, s’est réjouie la lauréate. La jeune Danoise avait en tête le score de 82,105% réalisé par l’Allemande Helen Langehanenberg et Damsey FRH, dix-huit ans. Bohemian a semblé l’écouter alors qu’elle parlait tranquillement et le tapotait avant que leur musique ne commence, et l’harmonie transpirait à travers chaque mouvement, avec un piaffer net et un passage qui a été un point culminant tout au long d’une reprise pleine de charme. Quand ils se sont arrêtés, le cheval a baissé la tête comme pour se relaxer, avec le sentiment du travail bien fait. Et quand plus de 88% sont apparus sur le tableau, il était évident que ce ne serait pas un score facile à battre.