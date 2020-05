Un nouveau partenariat confirmé pour le LGCT et la GCL

McCourt Global et Tennor Group ont annoncé hier que les parties sont parvenues à un accord à l’amiable concernant l’achat des parts de Frank McCourt dans Longines Global Champions Tour (LGCT) et la Global Champions League (GCL) par Lars Windhorst.

Hier, le service de communication du Longines Global Champions Tour (LGCT) et de la Global Champions League (GCL) a annoncé qu’un accord avait été trouvé entre Frank McCourt et Lars Windhorst. Propriétaire de la société Tenor, l’homme d’affaires allemand devient donc copropriétaire des deux circuits emblématiques du saut d’obstacles mondial.



Jan Tops, fondateur et président de la LGCT et co-fondateur de GCL avec Frank McCourt, s’est réjoui de ce nouveau partenariat : “Je suis heureux de confirmer qu’un accord a été conclu pour notre nouveau partenariat. Notre entreprise est en bonne forme et solide comme elle l’a toujours été, malgré la pandémie, et tous les propriétaires d’équipes(de la Global Champions League, ndlr) et autres acteurs clés sont pleinement engagés. Nous continuerons à tirer parti de notre feuille de route pour l’innovation et du succès mondial de notre circuit. Nous allons avancer et non reculer”.



Lars Windhorst, fondateur et président du groupe Tennor, a quant à lui déclaré: “Je suis ravi d’avoir accepté le nouveau partenariat avec Jan et j’ai hâte que nous travaillons ensemble pour développer des opportunités passionnantes dans cette fantastique initiative sportive mondiale”.



Concernant la saison 2020 du LGCT et de la GCL et de la pandémie de Covid-19, qui a affecté le sport à l’échelle mondiale, Jan Tops a expliqué : “Nous sommes conscients que nous vivons une période d’ajustement et d’adaptation constants, et nous déciderons très bientôt s’il est possible d’organiser en toute sécurité certains événements cette année en tenant compte des règles des gouvernements nationaux ou si nous allons recommencer l’année prochaine. Nous attendons avec impatience une issue positive”.

