Un week-end allemand réussi pour Pénélope Leprevost

Le CSI 3* d’Offenburg, tout près de la frontière française, en Allemagne, a été le terrain de jeu de Pénélope Leprevost le week-end dernier. La cavalière française a en effet obtenu plusieurs bons classements durant le week-end et a même remporté une belle épreuve à barrage samedi soir avec sa jument Casual Z (en photo).



Le week-end déjà bien commencé pour la Tricolore qui y avait fait le déplacement avec deux de ses chevaux : Casual Z et Vancouver de Lanlore. Le premier jour, les deux chevaux étaient engagés sur des épreuves de vitesse similaires. Sa jument grise a effectué un premier parcours de mise en jambe qui lui a valu la dix-septième place. De son côté, son étalon Vancouver de Lanlore a directement prouvé sa bonne forme en se classant à la huitième place de sa première épreuve du week-end. Le lendemain, Casual Z a effectué un parcours pénalisé par une barre et un point de temps dépassé. Le généreux bai brun a quant à lui fait tomber une barre, et s’est ainsi classé à la seizième place d’une épreuve à 1,50m.



Samedi soir, Casual Z a pris le départ du seul rendez-vous du jour labellisé CSI 3*, une épreuve à barrage sur des barres à 1,45m. La fille de Cicero Z âgée de dix ans a semblé se défaire facilement des difficultés en première manche, obtenant donc une logique qualification pour le barrage. Pour ce deuxième parcours, la jument issue du studbook Zangersheide a encore prouvé sa qualité en effectuant un parcours rapide et sans pénalité. La grise a ainsi permis à sa cavalière de remporter l’épreuve avec une seconde d’avance sur le deuxième couple, Philipp Züger et son hongre Lykkeshoejs. Annina Züger et Douglas Chavannais se sont eux classés troisième.



Pour le point d’orgue du week-end, le Grand Prix CSI 3*, la Normande avait engagé Vancouver de Lanlore. Ce fils de Toulon a failli rééditer l’exploit de sa collègue d’écurie, mais c’était sans compter sur la grande forme de Jörne Sprehe et sa talentueuse jument Luna. Malgré tout, l’étalon s’est emparé de la deuxième place du Grand Prix, juste devant le Suisse Niklaus Rutschi et Cardano CH. Une bonne nouvelle pour ce cheval dont le séjour genevois s’était conclu par un abandon lors du Grand Prix CSI 5*, en décembre dernier. Le concours allemand a donc été une bonne préparation pour le CSI 5*-W de Bordeaux ce week-end, pour lequel Pénélope Leprevost comptera sur les deux mêmes recrues.



Un bonheur ne vient jamais seul puisque Pénélope Leprevost a également intégré à son piquet de chevaux Andiamo Semilly en début de semaine. Sur les réseaux sociaux, Anne-Sophie Levallois du haras de Couvains a révélé que l’étalon de sept ans quittait les écuries de son formateur, Olivier Martin, avec qui il avait couru ses premiers CSI 3* récemment, pour celle de la Normande dansle but de grandir sportivement. Il s’agit d’une recrue de choix puisque l’étalon bai de neuf ans a été champion des quatre ans en 2016 et a participé trois fois aux Masters des étalons. La cavalière a exprimé sa joie à travers ces quelques mots : “Je suis enchantée de l’arrivée d’Andiamo au sein de mes écuries. Il a tout d’un “Grand” et je crois beaucoup dans le potentiel de cet étalon. Nous avons prévu de prendre notre temps avec comme objectif de former un couple solide pour le haut niveau, et nous commencerons à sauter ensemble dans des petites épreuves au Sunshine Tour dans quelques semaines. Je remercie Anne-Sophie et Richard Levallois pour leur confiance”.