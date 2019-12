Une année de règne au sommet de la Longines Ranking pour Steve Guerdat

En janvier 2019, Steve Guerdat a endossé le brassard Longines de numéro un mondial. Et le Suisse l’a gardé précieusement accroché à son bras pendant douze mois ! Rien que ça. Une année riche en succès pour le Suisse, malgré son absence sur les étapes du Longines Global Champions Tour. Le numéro un mondial a en effet bâti son propre système, en privilégiant notamment le circuit Longines Coupe des Nations et celui de la Coupe du Monde Longines. Lorsqu’il se pare du costume de numéro un mondial, parfaitement taillé pour ses épaules, Steve Guerdat sort d’une année 2018 bouclée avec succès. Deuxième de la Coupe du Monde Longines de Madrid avec la toute bonne Ulysse des Forêts, vainqueur du Top Ten à Genève et deuxième du Grand Prix de ce même concours devant son public. À Bâle, l’Helvète boucle un tour à quatre points dans l’épreuve Coupe du Monde avec Vénard de Cerisy, qui se révèle à ce niveau d’épreuve. Riche d’un piquet de chevaux qui en ferait pâlir plus d’un, le champion olympique de Londres peut compter sur Albfuehren’s Bianca, Alamo, Vénard de Cerisy, ou encore Victorio des Frottards, Ulysse des Forêts et la jeune Flair. Lors de ses deux apparitions en CSI 5* en février, Steve Guerdat n’engrange pas de résultats significatifs mais conserve toutefois son brassard. Après trois semaines de tournée à Oliva, où il a pu préparer ses montures pour la saison à venir, le champion prend la direction de Doha au Qatar, où il s’impose aux rênes d’Hannah dans une épreuve à 1,50m. À Bois-le-Duc, le Jurassien prend de nouveaux points, terminant deuxième d’un difficile Grand Prix avec sa meilleure jument : Albfuehren’s Bianca.

Le week-end suivant, c’est au tour d’Alamo de se distinguer. Le fils d’Ukato, âgé de onze ans, prend la quatrième place du Grand Prix du Saut Hermès, à Paris. Cette performance suffit à Steve Guerdat pour tout miser sur son hongre noir au galop atypique. En effet, c’est sur lui qu’il comptera pour tenter de rentrer dans le cercle très sélect des triples vainqueurs de la finale Coupe du Monde Longines. Jusque là, seul Hugo Simon, Meredith Michaels Beerbaum, Rodrigo Pessoa et Marcus Ehning étaient parvenus à soulever trois fois la Coupe. Au terme de parcours tous plus maîtrisés les uns que les autres, Steve Guerdat a enflammé un Scandinavium plein à craquer. Alors que beaucoup l’attendait avec sa formidable Bianca, le Suisse a une nouvelle fois prouvé qu’il avait fait le bon choix. Après plusieurs semaines sur des concours de niveau 2, 3 et 4*, le trentenaire fait étape à La Baule, pour le début du circuit Longines des Coupes des Nations. Vainqueur avec son équipe nationale de la Coupe des Nations, puis deuxième du Grand Prix Longines derrières les championnes du monde en titre, Simone Blum et DSP Alice, le fils de l’ancien sélectionneur des Bleus lance sa saison extérieure de la plus belle des manières.

Deux semaines plus tard, c’est grâce à Vénard de Cerisy, tout bon Selle Français fils d’Open Up Semilly, qu’il s’impose dans le très difficile Grand Prix, avant d’aider la Suisse à monter sur la troisième marche du podium de la très disputée Coupe des Nations. Présent pour la première fois de sa carrière à la tournée d’été de Calgary, Steve continue d’accumuler les bons résultats, notamment dans les Grands Prix où il monte à plusieurs reprises sur les podiums, et remporte même le dernier avec Vénard de Cerisy. Si en individuel le Jurassien connaît moins de succès à Falsterbo, il termine second avec son équipe nationale dans la Coupe des Nations Longines. À Dublin cette fois, Vénard de Cerisy répond encore présent, permettant à la Suisse de terminer quatrième, et à son cavalier de prendre la sixième place du Grand Prix. Aux championnats d’Europe Longines de Rotterdam, Steve et Bianca prennent la douzième place en individuel. Un résultat presque décevant tant le cavalier a dominé son sujet au cours de l’exercice 2019. Finalement, en septembre, après plusieurs concours labellisés 3*, l’Helvète prend sa revanche à Waregem en remportant le Grand Prix CSI 5* aux rênes d’Alamo. Si au cours de l’année Steve a perdu Hannah, avec qui il avait rapidement connu de nombreux succès, et Corbinian, vainqueur de la finale de la Coupe du Monde Longines en 2018 parti à la retraite, rien n’a arrêté le numéro un mondial. Dixième de la Coupe du Monde Longines d’Oslo cette saison avec Alamo, le triple vainqueur de la finale du circuit a ensuite terminé neuvième à Lyon avec Vénard de Cerisy.

Et que dire des étapes suivantes ? Troisième à Vérone, deuxième à Stuttgart, auteur d’un malheureux quatre points sur l’ultime obstacle à Madrid, le Jurassien a finalement terminé neuvième à Londres. Entre temps, il a révélé tout le potentiel de Tum Play du Jouas, en prenant la neuvième place du Longines Grand Prix de Paris, début décembre. Lauréat d’une épreuve à Genève, avant de prendre la cinquième place du Grand Prix, dans son jardin, Steve Guerdat a tenu son rang d’un bout à l’autre de l’année, avec classe et brio. Désormais talonné de (très) près par son ami et coéquipier Martin Fuchs, il faudra à Steve Guerdat redoublé d’effort s’il veut conserver son rang de meilleur cavalier de la planète. S’il venait à perdre son brassard au passage à l’année 2020, rien ne remettrait toutefois en cause les qualités d’homme de cheval de Steve Guerdat.