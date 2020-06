Une deuxième étape de la Coupe du monde de saut d’obstacles annulée

En l’espace quelques jours, deux étapes du circuit de la Coupe du monde Longines de saut d’obstacles ont été annulées. Il s’agit du CSI 5*-W de Madrid (initialement prévu du 26 au 29 novembre en Espagne) et de celui d’Helsinki (qui devait se tenir du 22 au 25 octobre en Finlande).

La pandémie mondiale de coronavirus a déjà eu raison de la majorité de la saison extérieure. L’incertitude demeure maintenant sur la tenue de la saison indoor, notamment rythmée par les prestigieuses étapes du circuit de la Coupe du monde Longines de saut d’obstacles. Deux organisateurs ont annoncé le retrait de leur événement pour cette saison 2020.



Ainsi, il y a une dizaine de jours, les organisateurs de l’étape de la Coupe du monde Longines de Madrid ont expliqué : “Malgré l’effort du Comité d’organisation de la Madrid Horse Week, […] il y a beaucoup d’autres incertitudes concernant l’organisation d’événements importants, qui ont forcé la triste décision d’annuler l’édition 2020 de la Madrid Horse Week, chose exceptionnelle depuis qu’elle est devenue une étape de la Coupe du monde en 2014”.



Tom Godin, directeur de l’étape d’Helsinki, leur a emboîté le pas avant-hier en annonçant l’annulation du concours finlandais : “Ayant tous les faits actuellement disponibles, et des estimations s’appuyant sur des discussions avec de nombreux experts des questions de santé, ainsi que les sportifs, nous sommes confrontés à un scénario qui a trop de conséquences à risque extrêmement élevé. L’annulation tardive en raison de nouvelles restrictions sur les voyages, le passage des frontières et en particulier les restrictions sur le nombre de visiteurs autorisés dans un même lieu intérieur restreint, ne sont qu’une partie des facteurs à haut risque. De plus, les sponsors et les exposants retirant ou diminuant leurs contributions jouent un rôle important dans le budget de l’événement. Moins de ventes de billets, en raison de problèmes de distanciation sociale ou l’absence d’un vaccin sont également des facteurs de risque essentiels”. La prochaine édition du concours d’Helsinki aura lieu du 20 au 24 octobre 2021.



Le doute plane maintenant sur le maintien de la première étape de la Coupe du monde Longines, programmée du 14 au 18 octobre à Oslo, en Norvège. En raison de la distance importante entre les pays scandinaves et les bases européennes des meilleurs cavaliers, les couples engagés en Norvège concourent généralement également en Finlande. Reste à savoir s’ils seront prêts à parcourir autant de kilomètres pour une seule étape.



Lueur d’espoir cependant avec l’étape française d’Equita’Lyon, qui a ouvert sa billetterie la semaine dernière. Le concours lyonnais devrait accueillir des étapes Coupe du monde dans plusieurs disciplines (saut d’obstacles, dressage, attelage et saut d’obstacles poney) du 28 octobre au 1ernovembre 2020.



Pour rappel, la pandémie du Coronavirus a déjà impacté la finale du circuit de la Coupe du monde l’hiver passé. L’épilogue prévu à Las Vegas du 15 au 19 avril dernier aux États-Unis avait dû être annulé.

