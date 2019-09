Une Explosion signée Ben Maher

Rome réussit décidément à Ben Maher et Explosion W ! Lauréats l’an passé de ce même Grand Prix, le duo a réitéré la performance samedi 7 septembre 2019, au terme d’un double sans-faute plein de maîtrise. “Rome a toujours été un concours qui m’a porté chance ces deux dernières années. Explosion adore la piste ici, avec le public italien. C’était un gros Grand Prix aujourd’hui, avec peu de sans-faute. C’était palpitant de monter cette épreuve. Je suis ravi et je vais savourer cette victoire”, s’est réjoui le pilote Britannique à l’issue de son tour d’honneur. Dessiné par Uliano Vezzani, le tracé de ce seizième Grand Prix de la saison s’est révélé très délicat. En effet, seulement quatre paires sont parvenus à laisser toutes les barres à leur place, se qualifiant par la même occasion pour le barrage. Certains couples, des plus expérimentés du circuit se sont fait piégés par les difficultés du jour. Ce fût le cas pour les championnes du monde en titre, Simone Blum et DSP Alice. L’expérimentée paire a laissé à terre l’ultime palanque. Marcus Ehning et son fidèle Cornado NRW se sont aussi vu être privé de barrage, après avoir fauté sur l’oxer numéro cinq.

Alors que les rois du Longines Paris Eiffel Jumping, Christian Ahlmann et Take A Chance On Me Z commettaient trois erreurs, six cavaliers préféraient jeter l’éponge en cours de route. Les deux seuls Tricolores engagés au départ de cette épreuve, Julien Epaillard et Simon Delestre, ont fait bonne figure. Associés à Virtuose Champeix et Hermès Ryan des Hayettes, les compatriotes ont signé deux très bons parcours, chacun entaché d’une petite faute. Très rapides, Julien Epaillard et Simon Delestre terminent respectivement cinquième et sixième, juste derrière les quatre barragistes de l’épreuve.

Luca Marziani, Ludger Beerbaum, Marlon Modolo Zanotelli et Ben Maher avaient donc pris rendez-vous pour un ultime affrontement, après leurs parcours parfait dans l’acte initial du Grand Prix. En selle sur son bel étalon Tokyo du Soleil, le premier cité a malheureusement écopé de trois fautes au barrage, terminant quatrième. Les trois autres paires ne se sont, en revanche, pas faite avoir par l’exercice de vitesse proposé par Uliano Vezzani. Ludger Beerbaum, qui avait choisi Cool Feeling, a bouclé le double sans-faute le moins rapide de la soirée. Toutefois, le chronomètre de l’Allemand n’avait pas de quoi le faire pâlir. “Quand je vois à quel point Ben (Maher, ndlr) a été performant ces derniers mois, même ces deux dernières années, ce n’est pas du hasard ou de la chance. Il ne fait que gagner ! Être six dixièmes de secondes derrière lui me donne énormément de confiance pour mon prochain Grand Prix avec [Cool Feeling]”, a analysé le Kaïser allemand. Marlon Modolo Zanotelli n’est pas non plus passé loin de la victoire. Juché sur VDL Edgar M, âgé de seulement dix ans, le Brésilien s’est incliné mais a tout de même décrocher sa place pour le Longines Super Grand Prix de Prague. “C’est quelque chose de formidable ! Je savais en entrant en piste que Ben (Maher, ndlr) et Ludger (Beerbaum, ndlr) étaient déjà qualifiés. L’année dernière j’ai regardé le [Longines Global Champions Tour] Super Grand Prix. C’était une épreuve passionnante jusqu’à la dernière minute. Le public était génial à Prague, tout comme les installations”, a commenté Marlon Modolo Zanotelli. Mais samedi, c’est bien le Britannique Ben Maher qui a été le plus rapide, offrant une leçon de maîtrise au public venu assister à la compétition.

En prenant sa revanche après avoir laissé filé le titre de champion d’Europe, Ben Maher peut, outre de sa victoire, se réjouir d’avoir repris les rênes du classement général du circuit du Longines Global Champions Tour, à quelques semaines des Plays-Offs de Prague.