Une grande première pour Bryan Balsiger dans la Coupe du monde Longines d’Oslo

La saison indoor a démarré de la meilleures des manières pour Bryan Balsiger à Oslo. Champion d’Europe dans la catégorie des jeunes cavaliers il y a deux ans avec ce même Clouzot de Lassus, le Suisse a remporté aujourd’hui la plus belle victoire de sa carrière au plus haut niveau dans la première étape du circuit Coupe du monde Longines 2019. Le couple a réalisé le double sans-faute le plus rapide du barrage, qui comptait douze partants.

Ils auraient toutefois très bien pu se faire détrôner par le Suédois Peder Fredricson, auteur de nombreuses victoires en Grand Prix cette année avec son formidable H&M All In, mais le vice-champion olympique de Rio a finalement été relégué en sixième position pour avoir fauté sur l’entrée du double. Une sanction bien cruelle pour le cavalier, qui avait affiché de loin le meilleur chronomètre de cette épreuve.

En selle sur Vertigo du Désert, un Selle Français par Mylord Carthago*HN qui n’a rejoint ses écuries qu’il y a quelques mois, Luciana Diniz a décroché la deuxième place de ce Grand Prix pour seulement quatre dixièmes de trop. Porté par son public, Geir Gulliksen a lui aussi réalisé une belle performance en s’offrant une bonne troisième position avec VDL Groep Quatro.

Deux Tricolores étaient engagés dans ce Grand Prix, et tous les deux terminent dans le top 10. Avec Tempo de Paban, Olivier Robert conclut un week-end déjà couronné de succès, avec notamment une victoire et une deuxième place dans les épreuves intermédiaires, en finissant au pied du podium. De son côté, Kevin Staut a manqué de chance en laissant tomber une barre dans le double, et se retrouve donc huitième sur Viking d’la Rousserie. Grâce à ces classements, tous deux engrangent de précieux points au classement général, en vue de décrocher un ticket pour la finale du circuit prévue en avril prochain à Las Vegas.