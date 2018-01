“Une journée parfaite”, Martin Fuchs

Quelle belle fin de week-end et quel début d’année en fanfare pour Martin Fuchs ! Aux rênes de Clooney, le Suisse a remporté le Grand Prix 5* de Bâle ce soir, et s’est offert le luxe de rentrer dans l’Histoire puisqu’en neuf éditions, c’est la première fois qu’un cavalier national remportait cette épreuve ! De quoi ravir le jeune cavalier, qui remportait son deuxième Grand Prix 5* – il avait remporté celui de Treffen cet été ex-aequo avec Steve Guerdat -. “Je suis vraiment fier et heureux d’avoir remporté mon premier Grand Prix 5*”, a-t-il confié. “Et en plus devant mon public et dans une super ambiance ! Clooney est l’un des meilleurs chevaux du circuit. Il se montre régulier et devient de plus en plus rapide. Cette journée a été parfaite pour moi !”

Son coéquipier Werner Muff a lui pris la deuxième place après deux tours acrobatiques mais incroyables sur Daimler. Un joli doublé suisse ! “Le meilleur couple a gagné ce soir, c’est comme ça ! Je suis très satisfait de mes performances à Bâle ce week-end et de cette deuxième pace dans le Grand Prix. J’aurais pu aller un peu plus vite, mais j’ai légèrement trébuché avec Daimler à un moment… Martin voullait surtout assurer la victoire suisse, et il a réussi.”

Troisième de ce Grand Prix, le Français Simon Delestre peut lui aussi être satisfait de sa performance avec Chesall Zimequest, de retour sur les terrains après quelques mois de repos. “Je partais à la fin du barrage, j’ai eu de la chance. Il n’y avait pas de sans-faute, donc j’ai voulu assurer pour avoir une bonne place ! C’était un Grand Prix difficile. Je n’ai pas pris tous les risques. Chesall a très bien sauté, c’est un bon départ pour le début de l’année. Il est vraiment respectueux. Il a profité de deux mois de repos et faisait son retour. Il est en bonne forme ! Je viens à Bâle depuis la première édition, j’adore venir ici !”