Une médaille de bronze pour les Enfants aux championnats d’Europe de dressage

La semaine passée, les championnats d’Europe Jeunes ont débuté en Hongrie. Les cavaliers des catégories Enfants et Juniors sont les premiers à avoir foulé le rectangle et le bilan est positifs pour les jeunes Tricolores. Les Enfants sont repartis avec la médaille de bronze par équipes et chaque catégorie a vu deux de ses représentantes qualifiées pour la finale.

À la suite de la pandémie de coronavirus, les écuries Unikornis, à Pilisjászfalu, organisent finalement tous les championnats d’Europe Jeunes de dressage durant le mois d’août. Les catégories Enfants et Juniors ont été les premières à disputer leurs Européens. Deux équipes de France ont fait le déplacement jusqu’en Hongrie, non sans ambition malgré une préparation tronquée par l’arrêt forcé des compétitions entre mars et juin.

Non loin de Budapest, les jeunes Français n’ont pas démérité, certains couples sélectionnés couraient d’ailleurs leur première échéance internationale à l’occasion de ces championnats. L’équipe tricolore des Enfants s’est adjugée la médaille de bronze mercredi 12 août. En effet, après une bonne entame de la compétition en début de semaine, tous les couples ayant quitté le rectangle avec des notes supérieures à 71% lors de la reprise préliminaire, les quatre amazones ont conclu un beau travail collectif lors de la deuxième reprise par équipes. Thanais Capelle Morosi, la benjamine, et Anna Dupuy Pelardy ont idéalement ouvert les scores de l’équipe en signant deux reprises jugées à 70,817% et 72,667%, respectivement associées à Escortgirl Maupertuis et Hilario Saint H. Stella Briand a signé la meilleure performance française du jour en prenant la treizième place avec U2 Jass du Derby. Enfin, avec Kind of Magic Fast, Éloïse Thomas a enfoncé le clou en quittant la piste avec 71,109%, assurant définitivement un podium à la France.

Ces bonnes performances ont permis à Anna Dupuy Pelardy et Stella Briand de se qualifier pour la reprise Individuelle qui se tenait vendredi 14. Pour sa première apparition en compétition internationale, Anna Dupuy Pelardi et Hilario Saint H ont signé la meilleure performance française et s’adjugeant au passage un top dix, avec 73,576%. “Je suis très contente. Mon cheval était bien ce matin, mais très coquin! Je crois qu’il avait envie de rigoler et il n’avait pas toute la concentration en piste. Il est très gentil et effectue très bien les mouvements. Il ne regarde habituellement pas du tout la piste, sauf aujourd’hui. Ce championnat d’Europe est mon premier concours international, donc au début je ne savais pas trop à quoi m’attendre. Au départ, j’étais très stressée, surtout avant la reprise Préliminaire. Au fur et à mesure du concours, je me suis détendue! Remporter en plus la médaille de bronze par équipes, c’était super. Il y avait une très bonne ambiance entre nous, nous avons bien rigolé et nous nous entendons toutes super bien”, a-t-elle réagi. Elle a été suivie par sa coéquipière Stella Briand, avec U2 Jass du Derby. Déjà sélectionné aux Européens de San Giovanni l’an passé, le couple n’avait pu se qualifier pour l’Individuel. C’est chose faite cette année et une dernière reprise jugée à 73,330% leur a valu une onzième place au classement.

Pour l’équipe de France Juniors, pas de podium malheureusement, mais leur quatrième place reste belle au regard de l’expérience des couples sélectionnés, qui ont tous participé pour la première fois à une échéance de ce niveau. Mado Pinto et Hot Bit de la Gesse ont signé la meilleure performance française avec 71,121% et prenant la neuvième place de l’épreuve. Alexandre Chéret, Ella Lostria et Mathilde Juglaret sont sortis de piste avec 69,394%, 68% et 70.061%, respectivement en selle sur Bamona, Bon Romantic et Caporal de Massa.

À la suite de la reprise Individuelle, Mado Pinto et Mathilde Juglaret se sont qualifiées pour la Reprise Libre en Musique. Les deux amazones se sont classées respectivement sixième et septième. Avec Hot Bit de la Gesse, Mado Pinto a récolté une note de 74,900% de la part des juges. “Je suis plus que satisfaite de notre reprise. Mon cheval a seulement un an et demi de travail derrière lui et il ne s’agissait que notre quatrième compétition ensemble. Tout au long du championnat, il n’a fait que progresser et nous avons rempli notre contrat. Au vu de nos résultats dans les concours précédents, aller en final était un objectif mais je n’imaginais pas terminer dans le top dix, alors je suis très heureuse”, a déclaré la cavalière. Mathilde Juglaret a elle obtenu 74,745% pour leur première Reprise Libre en Musique. “Je suis très contente de ce résultat mais je ne peux m’empêcher d’être déçue car mes fautes m’ont coûté cher. Bien sûr, nous aurions pu faire mieux, mais c’est déjà super d’être septièmes aux championnats d’Europe pour notre troisième concours ensemble. Je suis très fière du comportement de Caporal!”, a-t-elle expliqué à l’issue de son premier concours international avec le Lusitanien de huit ans.

