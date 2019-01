Une monture de choix pour Peder Fredricson

La semaine dernière a été riche en transferts de chevaux. Parmi eux, le plus marquant a certainement été le départ de Zacramento (en photo) des écuries de Douglas Lindelöw. Sa propriétaire Tove Håkansson annonçait alors ne pas savoir quel serait l’avenir du cheval. Pourtant, elle a rapidement pris une décision puisqu’aujourd’hui-même, son cheval est parti chez Peder Fredricson !



Avec le généreux hongre, Douglas Lindelöw avait obtenu de très bons résultats dont une médaille d’argent par équipes aux championnats d’Europe Longines de Göteborg en 2017, et plus récemment, une victoire lors de la Coupe du monde Longines d’Oslo en octobre dernier. Mais Tove Hâkansson et le cavalier suédois ont connu quelques désaccords durant leur collaboration. Par conséquent, la propriétaire du SWB a fait le choix de le changer de cavalier. “Depuis que j’ai cessé ma collaboration avec Douglas Lindelöw, j’ai été approché par de nombreux cavaliers. Mais j’ai choisi de le confier à Peder Fredricson car, grâce à son classement sur la Longines Ranking List, il a accès à davantage de compétitions, et notamment au Longines Global Champions Tour”, a-t-elle confié à Ridenews.



Pour Peder Fredricson, Zacramento est une recrue de choix. “Avant que l’annonce ne soit officielle, j’ai demandé des informations à Douglas (Lindelöw, ndlr) sur la manière dont il avait formé Zacramento et dont il le montait afin de rapidement faire corps avec lui. En fonction du calendrier, nous allons probablement commencer par de petites épreuves afin de faire connaissance. C’est toujours difficile à dire mais, je pense que la progression devrait être rapide !”, a confié le vice-champion olympique.Ce dernier a de quoi être optimiste puisque, comme l’a rappelé GRANDPRIX-Replay.com, il peut déjà compter sur cinq autres chevaux de Grand Prix CSI 5*, à savoir H&M All In, H&M Carat Desire, H&M Catch Me Not S, Hansson WL et H&M Christian K. Le Suédois sera donc un cavalier redoutable sur les différents circuits cette saison !