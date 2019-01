Une nouvelle recrue pour Denis Lynch

Denis Lynch a connu un début d’année éprouvanten perdant la semaine dernière son meilleur cheval, The Sinner. Le puissant Oldenbourg a rejoint les écuries du vice-champion du monde, Martin Fuchs. Heureusement pour l’Irlandais, il a pu compter sur le soutien de l’un de ses compatriotes pour lui retrouver rapidement un cheval d’envergure internationale. En effet, son nouveau cheval Lukas 1054 est la propriété de la société Ronnoco Jump Ltd, dirigée par Cian O’Connor. Ce dernier a souhaité, en lui confiant ce jeune étalon, permettre à l’Irlande de réussir ses prochaines échéances : “L’Irlande doit toujours se qualifier pour les Jeux olympiques, et comme Denis Lynch n’avait plus de cheval de championnat, nous avons pensé qu’il pourrait s’agir d’un bon match et que cela renforcerait l’équipe irlandaise” a expliqué Cian O’Connor à Worldofshowjumping.



En rejoignant les écuries de Denis Lynch, le Westhpalien de seulement dix ans a quitté celles de Ludger Beerbaum. Lukas 1054 a été sous la selle de plusieurs cavaliers de cette écurie. Mais depuis janvier 2018, il formait un couple stable avec le jeune allemand Christian Kukuk. Cian O’Connor a reconnu avoir été satisfait de cette collaboration mais a souhaité privilégier l’ambition nationale : “Christian et l’équipe de Ludger ont fait un excellent travail de formation sur cet étalon prometteur, mais pour être honnête les autres investisseurs et moi avons décidé de le changer d’écuries pour des raisons purement patriotiques”.



L’étalon gris pommelé a en effet beaucoup de potentiel et un avenir prometteur. Pourtant,ses débuts en CSI 1* avec la cavalière allemande Sarah Nagel-Tornau n’ont pas été vraiment concluants. Le couple a fait face à de nombreuses éliminations. Lorsque Cian O’Connor l’a rachetépar le biais de sa société, il a rapidement décidé de le confier aux écuries Berbaum après l’avoir essayé lors d’un CSI 1* à Opglabbeek, en Belgique. Consécutivement à des résultats en demi-teinte avec Philipp Weishaupt, il est passé entre les mains du jeune Christian Kukuk. Avec ce dernier, l’étalon s’est révélé et a atteint le niveau CSI 5*. Au CSIO 5* de Saint-Gall, en Suisse, le couple est parvenu à ne faire tomber qu’une seule barre à l’occasion de la Coupe des nations Longines ! Puis un mois plus tard, au Grand Prix CSI5* de Chantilly, tous deux ont obtenu une septième place méritée avec seulement une barre tombée lors du barrage.



Lukas 1054 est donc une recrue de choix pour Denis Lynch malgré son caractère délicat, et plus encore un espoir pour l’Irlande de se qualifier pour les Jeux olympiques de Tokyo en 2020. Pour ce faire, le nouveau couple pourraitêtre appelé par Rodrigo Pessoa, sélectionneur de l’Irlande,àconcourir lors d’étapes de la Coupe des nations Longineset lors des championnats d’Europe de cette même année.