Une ouverture brésilienne à Saint-Gall

Le prestigieux circuit de Coupes des nations Longines poursuit sa route ce week-end en Suisse où se déroule l’annuel CSIO 5* de Saint-Gall, en Suisse. Une poignée de cavaliers internationaux se sont déjà élancés hier sur la piste en herbe suisse. En début de journée, l’épreuve à 1,40m a rendu tout d’abord victorieux le Brésilien Pedro Veniss, qui a légué son succès à son compatriote Marlon Modolo Zanotelli, mis aux honneurs dans l’épreuve majeure du soir.

En selle sur son nouveau partenaire Koddac van het Indihof, le premier cavalier a effectué le premier sans-faute d’une épreuve qui n’a pas été de tout repos pour les partants. Là, seulement quatre d’entre eux sont parvenus à bout du parcours sans aucune pénalité, à l’image de l’Irlandais Billy Twomey, le Britannique Guy Williams et encore la Tricolore Pénélope Leprevost, qui faisait paire avec l’étalon GFE Excalibur de la Tour Vidal. Au barrage, le Brésilien a réussi à se maintenir en pole position en arrêtant le chronomètre à 38“66, conservant une avance de 44 secondes sur Guy Williams et son fidèle Cicero II. Ce dernier a terminé deuxième de l’épreuve. L’amazone française a pour sa part privilégié un sans-faute de son jeune étalon de neuf ans, la menant sur la troisième marche du podium.

Malgré un score vierge sur les barres en première manche, le chronomètre a su prendre le dessus sur le champion du monde Jeroen Dubbledam, associé à Donjo. Le hongre, précédemment sous la selle de la Canadienne Tiffany Foster, n’a tout de même pas démérité et a accordé à ce jeune couple de belles perspectives pour l’avenir. Même scénario pour les Suisses Arthur Gustavo da Silva et Annina Zuger, ils ont tous les deux écopé d’un point de temps de pénalité, les privant ainsi du barrage.

Imaginé par Gerard Lachat, le parcours aura été problématique pour Niklaus Rutschi et sa fidèle Carassina, pénalisé de deux barres. Le couple n’a pas réussi à réitérer leur performance de la semaine dernière au CSI 4* de Bourg-en-Bresse, où il s’octroyait la victoire du Grand Prix dominical. Déception aussi dans le camp français. Parmi les cinq cavaliers à s’élancer, seulement Pénélope Leprevost est arrivée au bout du sans-faute. Kevin Staut et Nicolas Delmotte, respectivement en selle sur Nilane d’Elle Z et Alanine de Vains, ont été pénalisés de neuf points, tandis qu’Emeric George et Michel Robert ont écopé d’un score de douze points.