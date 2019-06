Une première étape du Grand National Pour Thais Meheust

Depuis plusieurs saisons, l’étape de Saumur rimait avec rentrée des classes pour un bon nombre des meilleurs couples de concours complet français. Programmée début mars jusqu’alors, elle s’est tenue le week-end dernier cette saison.

L’ensemble des couples était attendu dès vendredi en fin de matinée sur la carrière d’honneur. Après plus de quatre heures d’épreuve, les trois juges ont rendu leur verdict. C’est le Lieutenant-Colonel Thibaut Vallette (écurie Le Cadre Noir de Saumur – Royal Horse) qui a signé la meilleure reprise de l’épreuve avec son fidèle Qing du Briot*ENE-HN (75,694 %). Le champion de France 2019 a entre autres devancé Thomas Carlile (écurie Vacante) avec Atos de Barbotière et Thais Meheust (écurie Maximat – Royal Horse) avec Quamilha.

Samedi matin, direction l’hippodrome de Verrie situé à quelques kilomètres de l’IFCE de Saumur. Pierre Michelet avait prévu pour cette épreuve un parcours de cross composé de 23 difficultés dont neuf combinaisons sur une distance de 3 525 m.

Ce deuxième test a finalement provoqué de nombreux bouleversements dans le classement provisoire. Thibaut Vallette et Qing du Briot*ENE-HN ont été pénalisés de six points de temps et ont ainsi laissé leur place de leader à la jeune Thais Meheust, qui a déroulé un cross sans aucune pénalité et dans le temps imparti. Thomas Carlile avec Atos Barbotière a manqué de chance sur cette étape en étant éliminé au cours de l’épreuve. C’est Mathieu Lemoine (écurie Greenpex – Cavalassur), cinquième après le dressage, qui en a profité pour remonter à la deuxième place avec Quickness. Camille Lejeune (écurie Forestier – Lamantia Couture) a aussi signé l’un des six maxis de l’épreuve, passant ainsi de la huitième à la troisième place avec R’du Temps Blinière.

De retour dans les installations de Saumur dimanche, c’est cette fois-ci Jean-Pierre Cosnuau qui était en charge d’imaginer le dernier test de saut d’obstacles aux quinze couples encore en lice dans cette épreuve. Et ils n’ont finalement été que trois à défier les difficultés proposées par le chef de piste. Avec une faute, Thais Meheust s’est tout de même adjugée la victoire. Une belle récompense et une belle revanche pour cette jeune cavalière qui courrait seulement sa deuxième Pro Éite et qui avait été victime d’une chute dans cette même épreuve au Lion-d’Angers (49) avec Risotto Mail. C’est finalement Arnaud Boiteau (écurie Le Cadre Noir de Saumur – Concept PGO), auteur d’un des trois sans-faute de l’épreuve, avec Quoriano*ENE-HN qui s’est octroyé la deuxième place de l’épreuve. Il a ainsi devancé Mathieu Lemoine et Quickness, pénalisés d’une faute.

Si le Lieutenant-Colonel Thibaut Vallette avec Qing du Briot*ENE-HN a conservé sa quatrième place, la suite du classement a été bouleversée à l’issue de ce dernier test. Bertrand Poisson (écurie Royal Horse – Bellenergia) s’est emparé de la cinquième place avec Rapsodie des Ajoncs. Jean Teulère (écurie Audi by my Car – Marechalerie Laine) avec Voila d’Auzay a terminé sixième alors que Lionel Guyon (hors Grand National FFEF – AC Print) avec Tactic de Lalou et Camille Lejeune avec R’du Temps Bliniere ont respectivement finit sept et huitième.