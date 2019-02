Une recrue de taille pour Michael Jung

Sur les réseaux sociaux, Julia Krajewski a annoncé non sans émotion le départ de ses écuries de son crack Chipmunk FRH (en photo). Le hongre de onze ans va en effet être transféré dans les écuries de son compatriote Michael Jung. Ce changement de pilote est dû à la fin du contrat entre le propriétaire et éleveur du cheval Hilmer Meyer-Kulenkampff et sa cavalière depuis six saisons.

Depuis quelques mois, le bai attirait les convoitises. Une offre de l’Allemand Klaus Fischer a particulièrement retenu l’attention puisque cela permettait au cheval de rester sous bannière germanique, mais cette fois-ci aux côtés de l’ancien numéro un mondial, Michael Jung. Une bonne nouvelle pour le multi-médaillé qui n’avait pas pu prendre part aux Jeux équestres mondiaux de Tryon en raison d’une blessure de sa meilleure jument Fischer Rocana FST. La saison dernière, ce dernier a moins été sur le devant de la scène, en partie car le crack La Biosthetique Sam a été mis à la retraite. “Lorsque j’ai appris en fin d’année dernière que Chipmunk ne pourrait malheureusement rester sous la selle de Julia, mais qu’il était possible de le garder pour l’Allemagne et pour moi, j’ai fait mon possible pour que cela arrive. Au final, je dois cela au soutien de propriétaires et de mon excellent partenaire Fischer, qui investit pour l’avenir. Récupérer un cheval déjà formé est quelque chose de tout à fait nouveau pour moi, car comme tout le monde le sait, j’attache beaucoup d’importance à former les chevaux moi-même”, a expliqué le complétiste allemand sur Facebook.





Avec sa précédente cavalière, Julia Krajewski, le Hannovrien a obtenu des résultats remarquables. Le couple s’est imposé dans le CIC 3* de Strzegom en 2016, le CCI 3* de Brahman ou encore celui de Marbach en 2018. Mais le bai a aussi contribué aux performances de la Mannschaft et notamment à sa victoire dans la Coupe des nations d’Aix-la-Chapelle l’an dernier. Sélectionné pour les Jeux équestres mondiaux de Tryon, le couple n’y avait toutefois pas particulièrement brillé en terminant à la trente-neuvième place individuelle et sans médaille par équipes. En effet, bien qu’ayant ébloui les juges lors de l’épreuve de dressage, un refus au cross et deux barres lors de l’hippique avaient eu raison du succès du premier jour.



Sur ses réseaux sociaux, la cavalière germanique n’a pas caché sa peine de voir partir celui qu’elle avait fini par considérer comme son cheval après sept années de collaboration. “Chip est arrivé dans mes écuries à quatre ans, et nous avons gravi tous les échelons ensemble, des premiers entraînements de cross en passant par la victoire dans le championnat national des cinq ans, les victoires dans le CCI 3* de Bramham et le CHIO d’Aix-la-Chapelle, et les Jeux équestres mondiaux de Tryon l’an passé. Je garderai le souvenir d’un cheval adorable, intelligent, courageux bien que sensible, qui donne toujours le meilleur de lui-même pour nous rendre fiers. Bien que je sois très triste de le voir partir, il y a tellement de petits et de grands moments pour lesquels je suis reconnaissante, et je lui souhaite une vie très heureuse avec son nouveau cavalier”, a écrit la jeune femme.