Une recrue prometteuse pour Peder Fredricson

Numéro cinq mondial, Peder Fredricson était déjà à la tête d’un des piquets de chevaux les plus enviés du saut d’obstacles international. Et le Suédois vient d’accroitre un peu plus l’attractivité de ses écuries en accueillant JCS Chacco Dia, une jument de dix ans.



Jusqu’alors montée par la Tchèque Emma Augier de Moussac, la baie par Diarado et avec une mère par Chacco Blue devrait en effet faire ses débuts prochainement sous la selle du vice-champion olympique. Une information annoncée par celle qui est désormais son ancienne cavalière : “C’est avec le cœur lourd que je dois aujourd’hui dire au revoir à l’un des chevaux les plus talentueux que je n’ai jamais montée ! Je montais Chacco depuis ses sept ans, et je suis si reconnaissante d’avoir partagé sa route ces dernières années, de l’avoir vue grandir et éclore pour devenir l’incroyable jument qu’elle est aujourd’hui. Je sais par ailleurs qu’il s’agit simplement du début de la formidable carrière qui l’attend. Pour cette raison, je ne pourrais pas être plus heureuse de la voir poursuivre sa route avec l’un des meilleurs cavaliers au monde, Peder Fredricson !”



Valorisée par le Belge Christophe Meirsschaert puis la Française Charlotte Spaas Levallois, JCS Chacco Dia s’est notamment classée cinquième de la Coupe du monde Longines d’Oslo (Norvège) en octobre. Cette dernière rejoint donc une écurie déjà riche des excellents H&M All In, H&M Christian K, Zacramento, Catch Me Not S