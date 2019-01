Une reine de dressage battue, une autre victorieuse

En cette fin de semaine, deux Grands Prix de Coupe du monde de dressage se sont courus à quelques heures d’intervalle et sur deux continents différents.

Aux Pays-Bas, Isabell Werth et Weihegold (en photo), jument avec laquelle elle occupe la première place du classement mondial, étaient particulièrement attendues après leurs victoires aisées dans le Grand Prix et la Reprise Libre en Musique du CDI 5* de Stockholm, support du Top 10 de dressage. La perle noire et sa cavalière n’ont pas déçu en l’emportant avec une jolie moyenne de 80,065%. Le couple sera donc le favori logique de la Libre, demain.

À la deuxième place, Dorothée Schneider et son fidèle Sammy Davis JR. ont hérité d’une moyenne de 76,217%, les plaçant juste devant Hans Peter Minderhound et son étalon noir Glock’s Dream Boy N.O.P. Patrik Kittel, quant à lui, est quatrième, très proche de la troisième marche du podium avec Delaunay ; preuve que le départ de ses écuries de Delatio ne pourra l’empêcher d’effectuer de belles performances en Coupe du monde. À noter, la contre-performance d’Helen Langehanenberg et de son étalon de dix-sept ans Damsey FRH qui, à la suite d’erreurs lors de changements de pied au temps, se sont classés à une inhabituelle neuvième place.



À Wellington, aux États-Unis, la logique du favori n’a pas été respectée. Laura Graves et son généreux Verdades n’ont pas réussi à vaincre leur compatriote Kasey Perry-Glass accompagnée par son fidèle hongre Goerklintgaards Dublet. Tous deux faisaient leur retour à la compétition après avoir obtenu une médaille d’argent par équipes aux Jeux équestres mondiaux de Tryon. Le couple a récolté la moyenne de 77,913% pour ce Grand Prix CDI-W. “Je ne suis pas surprise car je sais que ce cheval a beaucoup de potentiel, mais lorsque l’on fait son retour on a toujours envie de bien faire et de retrouver notre niveau”, a révélé Kasey Perry-Glass après sa victoire. “J’ai eu le sentiment qu’il n’avait jamais été aussi bien. […] ll a juste montré qu’il était au point pour cette saison !” a-t-elle poursuivi.



Pourtant, sur le papier,la victoire semblait promiseà la star américaine du dressage Laura Graves. D’autant plusque deux semaines plus tôt, elle avait remporté, avec Verdades, le Grand Prix et la Reprise Libre en musique là-encore lors d’un CDI-W deWellington. Mais tous deux n’ont pas réussi à convaincre cette fois-ci, en effectuant des erreurs importantes notamment lors de leur deuxième piaffer pour lequel ils ont obtenu un trois du jury. Ce dernier a considérablement fait chuterleur moyenne, en les privant ainsi de la première marche du podium. Ils ont obtenu une moyenne générale de 77,087%, en net recul par rapport à leurs dernières performances. À la troisième place du podium, Adrienne Lyle et Salvino ont récolté une moyenne de 74,717%.