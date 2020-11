Âgé de douze ans, le puissant bai a été formé par Hubert et Bertrand Pignolet, et a évolué successivement sous les selles de Pénélope Leprevost, Nicolas Delmotte et Félicie Bertrand, alors cavaliers pour le haras de Clarbec. Avec la championne olympique par équipes en titre, Urano de Cartigny s’est classé au cinquième rang du Grand Prix CSI 5* de Dinard en 2017. Cette année-là, tous deux ont également remporté une épreuve à 1,50/1,55m lors du CSI 5* de Saint-Tropez. L’étalon a obtenu de nombreux classements sur des épreuves entre 1,45m et 1,60m avec ses pilotes, à l’image d’une cinquième place sur 1,60m lors du CSIO 5* de Sopot avec Nicolas Delmotte en 2018, ou de sa dixième place lors du Grand Prix à 1,60m CSI 4* de Liverpool à la fin de cette même année avec Félicie Bertrand. Cette dernière avait annoncé début septembre qu’elle quittait le haras de Clarbec pour s’installer au haras du Breuil. Conséquence de ce départ, certaines de ses montures avaient alors rejoint les écuries de Camille Condé-Ferreira, dont l’expérimentée Vahiné de Favi et Bassano de Nantuel. La jeune femme peut également compter sur Corrado du Moulin depuis plus d’un an, un autre étalon propriété de Geneviève Mégret.