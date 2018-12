Ursula XII à la retraite

Ce dimanche, après le Grand Prix de saut d’obstacles qui a conclu le célèbre concours de Genève, Ursula XII a fait ses adieux à la compétition. En effet, Scott Brash avait annoncé la mise à la retraite progressive de sa jument à la suite de leur victoire dans le Grand Prix du Longines Global Champions Tour de Miami en début d’année. Avant de partir couler des jours paisibles dans les écuries de son cavalier, Ursula XII a offert une belle sixième place à son cavalier lors du très disputé Grand Prix de Genève.

Ursula XII, du haut de son mètre soixante et de son modèle lége,r possédait à la fois une véritable élégance sur les barres, mais aussi une grande puissance, qu’elle tenait de son prestigieux père Ahorn, et de Papageno en père de mère. Cette jument discrète, née chez Mary Turnbull, laisse pourtant derrière elle un palmarès conséquent. On retiendra notamment sa première place dans le mythique Grand Prix 5* de Calgary en 2016, sa deuxième place dans le Grand Prix 5* d’Aix-la-Chapelle la même année, sa victoire dans celui de Doha en 2017, ou encore sa troisième place lors de la finale de la Coupe du monde Longines de Lyon en 2014. Ursula XII a ainsi permis à Scott Brash de remporter quelques-uns de ses plus beaux succès, et de seconder son cheval de tête Hello Sanctos.

“Elle a été une monture incroyable!”, Scott Brash

Le Grand Prix 5* de Genève a-t-il eu une saveur particulière, en sachant qu’il s’agissait de la dernière d’Ursula XII ?

Scott Brash : C’était incroyable, mais oui, c’est un mélange de plusieurs émotions. D’un côté, je suis très triste qu’il s’agisse de son dernier concours, et d’un autre, je suis content d’elle et ravi de sa performance dans le Grand Prix. Elle a été une monture incroyable ! Sauter des parcours de ce niveau à son âge, et dans une telle forme, est un crédit pour mon équipe et mes propriétaires. C’est une vraie récompense de pouvoir l’arrêter aujourd’hui à son plus haut niveau, dans de si belles conditions physiques. Pour moi, c’est le principal.

Il y a eu une sacrée concurrence dans ce barrage du Grand Prix de Genève. Êtes-vous satisfait du scénario ?

S.B. : J’étais un peu déçu du barrage parce que je partais en premier et que c’est toujours délicat, surtout quand vous avez un paquet de cavaliers très rapides derrière vous ! Le parcours se montait assez différemment de ce que j’avais pensé lors de la reconnaissance. Si j’étais parti un peu plus tard et avais pu voir quelques cavaliers avant moi, j’aurai peut-être changer ma tactique. Mais Ursula a superbement bien sauté, je ne peux pas me plaindre ! Je suis très heureux.

Quel est le futur pour Ursula ?

S.B : Ursula va rester avec nous, dans mes écuries. Nous espérons qu’elle puisse avoir un poulain l’an prochain ! Elle ferait une très bonne mère, elle a un super tempérament. Je pense qu’elle a envie d’être maman ! Quand elle voit des poulains, elle a toujours un œil dessus et leur porte de l’intérêt. Nous croisons les doigts. Nous voulons être sûrs qu’elle profitera d’une super retraite, et elle sera dorlotée.

Quel restera votre souvenir préféré avec Ursula ?

S.B : Notre victoire dans le Grand Prix du CSIO 5* de Calgary, en 2016, restera mon souvenir favori. Je pense que je ne monterai plus jamais un cheval capable de sauter des gros parcours aussi facilement qu’Ursula ! Elle m’avait donné un sentiment vraiment incroyable ce jour-là, et cela va profondément me manquer.