Utah van de Rock quitte la France pour la Belgique

Partout où il passe, Utah van de Rock attire l’œil. Pour cause, celui qui est désormais totalement propriété du haras de Belesbat arbore une robe relativement rare au plus haut niveau du saut d’obstacles mondiale, puisqu’il est pie, un mélange de bai brun et de blanc. Si le Selle Français de onze ans ne laisse pas indifférent, ce n’est pas uniquement en raison de sa plastique, mais également grâce à ses qualités sportives. Sa carrière d’athlète vient d’ailleurs de prendre un tournant inédit, puisque le fils de Limbo avec une mère par Mozart des Hayettes représentera désormais la Belgique. Utah van de Rock a en effet rejoint les écuries de Grégory Wathelet, le récent champion d’Europe par équipes de Rotterdam.



“Le haras De Bélesbat a décidé d’acquérir l’intégralité de mes parts du charismatique pie Utah van de Rock !”, a expliqué Marc Dilasser sur les réseaux sociaux, avant de poursuivre : “Une page se tourne pour nous mais c’est notre métier qui l’exige… Mr et Mme Triboté l’ont dès à présent confié à un cavalier étranger, le Belge Grégory Wathelet. Nous souhaitons à ce nouveau couple la plus grande réussite sportive !” Pour rappel, Utah van de Rock s’était imposé dans le Grand Prix Pro Élite du Grand National de Vichy en avril, un peu moins d’un an après avoir décroché la deuxième place d’une même épreuve à Montfort-sur-Meu.

Pour autant, la collaboration entre le haras de Belesbat et le haras du Millenium de Marc Dilasser ne semble pas prête de se conclure. En effet, le Normand devrait conserver sous sa selle ClifftonBelesbat, GodfatherBelesbat, ou encore Fangio du Lys.