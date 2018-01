Utah van de Rock reste avec le Français Marc Dilasser

Quel début d’année 2018 en fanfare pour Marc Dilasser ! Le cavalier français de saut d’obstacles peut se rassurer, il pourra compter sur Utah van de Rock pour ses saisons futures. “J’ai la grande joie de vous annoncer que l’atypique étalon pie Utah van de Rock restera sous ma selle pour le sport grâce au Haras de Belesbat”, a annoncé le Tricolore dans un communiqué.

“Le Selle Français de dix ans a fait l’objet d’un syndicat entre Monsieur et Madame Triboté du Haras de Belesbat, Madame Caroline Bou et moi-même, dans le but de préserver le cheval au Haras du Millénium. C’est un immense bonheur qu’il puisse continuer sa carrière avec moi !” Déjà propriétaires de son cheval de tête Cliffton Belesbat, Monsieur et Madame Triboté renforcent donc leur soutien à celui qui fut champion de France en 2016. L’étalon pie pourra donc épauler Cliffton et des montures plus jeunes telles que Cinderella ou Siamoise Minotière.

À relever pour les passionnés d’élevage, Utah van de Rock est désormais disponible à la reproduction en IAC (insémination artificielle congelée) au haras du Millénium, en Normandie. Le prix s’élève à 270€ HT + 1080€ HT.