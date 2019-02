Vagabond de la Pomme dit au revoir à la compétition

L’équipe de France de saut d’obstacles doit à nouveau dire au-revoir à l’un de ses plus beaux ambassadeurs. En effet, le haras de Clarcbec a indiqué que l’étalon en avait terminé avec le sport de haut niveau. L’an dernier, le SBS avait été vu dernièrement au CSI 3* d’Opglabbek, en Belgique, sous la selle de Félicie Bertrand après plusieurs mois de pause. Le public pensait alors les revoir prochainement. Sa propriétaire Geneviève Mégret en a finalement décidé autrement puisqu’elle a souhaité que son étalon de quatorze ans se consacre à présent exclusivement à sa carrière de reproducteur. Il sera présenté au Salon des étalons de Saint-Lô fin février.



Ce fils de Vigo d’Arsouilles et de Sauterelle de la Pomme, par For Pleasure, né dans le Calvados au haras de la Pomme, a été formé par Luc Couteaudier et Dephine Perez. Acquis en 2012 par le haras de Clarbec, il passe sous la selle de Pénélope Leprevost, avec qui il a participé à nombre des plus beaux concours au monde. En 2015, le bai s’est envolé pour la finale de la Coupe du monde Longines qui s’est déroulée outre Atlantique, à Las Vegas. Encore peu expérimenté, il avait impressionné en terminant à la deuxième place, juste derrière la merveilleuse Albfüehren’s Paille de la Roque et son pilote Steve Guerdat. L’année suivante, encore une fois qualifié pour cette même finale, il y termina à la huitième place cette fois-ci.



Parmi les autres plus beaux succès de Vagabond de la Pomme, on compte son double zéro dans la Coupe des nations de Rome en 2016 ainsi que son extraordinaire sans-faute lors du Grand Prix du Saut Hermès l’année suivante. Sous la verrière du Grand Palais, seuls trois couples avaient réussi à s’extirper du tour initial sans pénalité. Après une belle saison, l’étalon est sélectionné pour les championnats d’Europe Longines de Göteborg, en 2017, où le SBS ne s’est pas illustré. La saison dernière, l’étalon a été confié à Nicolas Delmotte durant quelques mois, avant de retrouver le Haras de Clarcbec où il a alors été entrainé par Félicie Bertrand.



En tant que reproducteur, Vagabond semble également être doté d’une grande qualité. Avec son modèle quasi parfait, son caractère en or et une génétique recherchée, l’étalon a d’ores et déjà séduit un grand nombre d’éleveurs. Les premiers produits du fils de Vigo d’Arsouilles avec une mère par For Pleasure commencent d’ailleurs à être visibles sur la scène internationale avec notamment J’Adore van her Schaeck, Jenson van’t Meulenhof, ou encore Jackson de Regor, respectivement montés par Nicola Philippaerts, Niels Bruynseels et Abdel Saïd. Nul doute donc que sa carrière de reproducteur devrait connaître un nouvel essor avec sa plus grande disponibilité.