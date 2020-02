Verdi TN en a officiellement terminé avec sa carrière sportive

C’est assez rare pour être noté : Verdi TN aura réalisé la totalité de sa carrière sportive sous la selle d’un seul et même cavalier, Maikel van der Vleuten. Associés depuis les trois ans du fils de Quidam de Revel, tous deux ont gravi les marches du saut d’obstacles mondial une à une, réussissant à devenir les piliers de l’équipe néerlandaise. Toutes, jusqu’à ce que le bai prenne officiellement sa retraite sportive le 15 mars, date à laquelle il sera célébré à Bois-le-Duc, juste avant le coup d’envoi du Grand Prix CSI 5*. Dès lors, l’étalon de dix-huit ans se consacrera à son rôle d’étalon, qu’il remplit déjà avec succès depuis de nombreuses années.



Né le 9 mai 2002 chez Denis Musterd, aux Pays-Bas, Verdi TN n’avait à l’origine pas spécialement tapé dans l’œil de la commission d’approbation du KWPN. Malgré son immense amplitude et son équilibre particulier, le bai aura toutefois fait mentir les sceptiques, parvenant à s’imposer dans les Grands Prix CSI 5* d’Al Ain et CSI 5*-W de Lyon en 2013, du Longines Global Champions Tour de Madrid l’année suivante, et dans la Coupe du monde Longines de Vérone en 2017. Plus encore, l’extraordinaire fils de Quidam de Revel a été l’équipier le plus fidèle de la délégation néerlandaise ces dernières années. Pour cause, il a pris part à tous les championnats majeurs entre 2011 et 2016. Que ce soit en championnats d’Europe, aux Jeux équestres mondiaux ou aux Jeux olympiques, le bai s’est même illustré en finales de Coupes des nations par trois fois et en finale de Coupe du monde à cinq reprises. Une longévité et une régularité tout à fait exceptionnelle !

Parmi ses plus beaux accomplissements, Verdi TN a contribué à l’or par équipes décroché par les Oranje aux Jeux équestres mondiaux de Tryon, en 2014, ainsi qu’aux championnats d’Europe d’Aix-la-Chapelle l’année suivante. Il a également mené les Néerlandais jusqu’à l’argent par équipes aux Jeux olympiques de Londres en 2012.