Victoire à domicile pour Maikel van der Vleuten à Valkenswaard

Olivier Philippaerts avait pourtant donné le ton. Premier à partir d’un barrage pour lequel s’étaient qualifiés huit couples, le jeune belge n’avait pas hésité à prendre tous les risques avec sa redoutable jument de treize ans H&M Legend of Love. Si leur chronomètre a bien résisté aux cavaliers suivants, ils ont finalement été détrônés par Maikel van der Vleuten et sa rapide grise Dana Blue, qui décrochent ensemble leur deuxième victoire en Grand Prix 5* après celui du CSIO de Geesteren en juin dernier.

Pour la plus grande joie de son public, la paire néerlandaise a été imbattable ce samedi soir à Valkenswaard. Seul Kevin Staut, déjà vainqueur d’une épreuve majeure la veille, a semblé s’approcher le plus du chronomètre de référence, mais le Tricolore a finalement dû se contenter d’une bonne troisième place avec son bai de quatorze ans For Joy van’t Zorgvliet HDC.

S’il n’était pas dans la meilleure forme de sa carrière ces derniers temps, l’étalon de Harrie Smolders Don VHP Z a réalisé une belle performance en signant un bon double sans-faute synonyme de quatrième place. De leur côté, après s’être tout simplement promenés dans la première manche, Marcus Ehning et Cornado NRW n’ont pas réussi à aller aussi vite que leurs concurrents, et terminent ce Grand Prix en cinquième position. Associé à Quintino, un hongre pas encore tout à fait rodé à ce niveau d’épreuve, Christian Kukuk a réalisé le double sans-faute le moins rapide et se retrouve donc sixième.

Alors que les Français avaient parfaitement ouvert les hostilités en remportant les deux premières épreuves de ce concours néerlandais vendredi, ainsi que l’épreuve qualificative pour ce Grand Prix quelques heures plus tôt grâce à la belle performance de Julien Epaillard et Virtuose Champeix, la Marseillaise n’a pas retenti au terme de cette épreuve phare du week-end. Outre l’honorable troisième place de Kevin Staut, Simon Delestre et Julien Epaillard ont manqué de chance dans le barrage en fautant tous les deux avec Hermès Ryan et Virtuose Champeix. Respectivement pénalisés par quatre et huit points, ils terminent septièmes et huitièmes de cette épreuve.