Victoire de Marc Dilasser dans le Grand Indoor de Saint-Lô

Il y a eu du beau monde ce week-end en Normandie dans le manège du Pôle hippique de Saint-Lô (50). Trente-quatre couples s’y sont élancés pour participer à la première étape du Grand Indoor – FFE AC Print, le nouveau circuit fédéral qui se courre en de six étapes (Saint-Lô, Mâcon, Lyon, Le Mans, Paris et Deauville).

Jean-Paul Lepetit était le chef d’orchestre de l’évènement, en sa qualité de chef de piste. Sur son premier parcours, la moitié des couples engagés ont réussi à laisser toutes les barres sur leurs taquets. Parmi eux, Cédric Le Goff de l’Écurie CWD – One Fitness Club et Olivier Martin, respectivement associés à Typhon de la Cense et Artiste de l’Abbaye, qui sont toutefois restés aux portes du barrage en raison d’un point de temps dépassé.



Quinze couples se sont qualifiés pour participer à la seconde manche. Marc Dilasser s’est imposé dans la Pro Élite Grand Prix à 1,50m avec son bon Indigo Blue Biolley, en 37“88. Le Normand a été suivi de près par Edward Levy, qui a signé un parcours sans pénalité en 38“74 avec Starlette de la Roque. S’empare de la troisième marche du podium Jérôme Hurel avec Urano de Cour au Bois en 39“54, pour l’Écurie Or Vet – Ar Tropig.





La particularité du Grand Prix Indoor est que les points remportés sont attribués aux Écuries en fonction du classement dans l’épreuve de chaque cavalier.