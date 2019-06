Victoire de Romain Dreyfus à St-Tropez

Tandis que nombre des meilleurs cavaliers du monde s’exprimaient à Saint-Gall ou à Hambourg, certains, à l’image de Roger-Yves Bost et Simon Delestre avaient pris leurs quartiers à Grimaud le week-end passé, où se sont déroulées des épreuves CSI 1*, 2* et 4*.



Dimanche, le rendez-vous majeur du concours a mis aux honneurs la France. En effet, Romain Dreyfus et Niara d’Elsemdam Z ont accédé à la pole position au terme de deux parcours à 1,55m. Après un double sans-faute et un barrage rapide qui s’est clôt en 38“20, la jument de neuf ans, fille de Nabab de Rêve, a permis à son cavalier d’empocher sa première victoire à ce niveau d’épreuve. Auteur d’une très belle saison 2019, le couple que forment le français Edward Levy et Rebecca LS s’est classé deuxième, en ayant conclu le barrage avec une seconde de retard dans la manche contre la montre. Il a tout de même devancé le Mexicain Jaime Azcarraga qui a tenté sa chance en selle sur The Gambler, pour sa première participation sur ce niveau d’épreuve. Pourtant plus rapide, Marc Dilasser aurait pu compléter un podium cent pour cent français, mais lui et son étalon Arioto ont fauté au barrage, ce qui les a relégués au pied du podium.



Pas de chance pour les autres tricolores à l’image du couple champion olympique Philippe Rozier et Rahotep de Toscane qui s’en est sorti avec le lourd score de douze points de pénalité. Déception également – mais moindre – pour l’ex numéro un mondial, Simon Delestre, qui a fini en neuvième position après une une unique faute en première manche en selle sur Filou Carlo Zimequest.

Malgré le nombre important d’engagés français, les étrangers présents, à l’image du Belge Francois Mathy Jr. et de l’Espagnol Alvaro Diaz Garcia, n’ont pas démérité. Sous la selle du premier, Uno de La Roque a confirmé son potentiel en se qualifiant pour le barrage. Malheureusement une faute aux obstacles l’a placé en cinquième position. Quant à l’Espagnol, il a compté sur son hongre de neuf ans, Kastar Hof Ten Zoetendaele, pour réaliser un sans-faute qui les a menés à un barrage. Pénalisé de quatre points de pénalité, le couple a fini en sixième position.