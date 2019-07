Victoire familiale pour Christian Ahlmann à Paris

Hier soir, le Longines Global Champions Tour a vécu sa onzième étape de la saison à Paris, au pied de la mythique Tour Eiffel. Trente-quatre cavaliers ont été au départ de cette épreuve prestigieuse. Finalement, ils ont été sept à parvenir à sortir indemnes du premier tour et se qualifier pour le barrage : deux Français (les inséparables Normands Kevin Staut et Pénélope Leprevost), deux Néerlandais, un Irlandais, une Belge et… un Allemand. Et parmi eux, trois femmes! Un bel équilibre. La première surprise de la soirée est venue de la jeune Néerlandaise Kim Emmen, en selle sur Delvaux, qui a bouclé le premier score vierge. La meilleure amazone française Pénélope Leprévost a apporté bonheur et espoir aux 5 000 spectateurs (les trois tribunes étaient pleines à craquer!) avec un deuxième sans-faute avec le jeune Excalibur de la Tour Vidal, qui disputait ici son premier Grand Prix de ce niveau. La Normande est tout de même restée plus lente que la Belge Celine Schoonbroodt de Azevedo qui a gravi son premier podium avec Cheppetta. Elle finira deuxième. “J’étais d’autant plus heureuse que cette jument appartient à l’organisatrice de ce merveilleux concours, Virginie Couperie-Eiffel!”

Mais aujourd’hui, l’Allemand Christian Ahlmann n’avait pas d’autre choix que de gagner. “Lundi, Judy-Ann (sa compagne, ancienne cavalière de haut niveau et gérante du haras Zangersheide, ndlr) a donné le jour à notre petite fille, Ella Maria, et elle n’était pas très contente de me voir partir en concours si vite. J’ai quand même décidé d’aller à Paris et elle m’a dit “tu as intérêt alors à faire un bon résultat.” Il fallait donc gagner, surtout avec ce cheval, Take A Chance On Me Z, qui est important pour nous. Son père est mon cheval de cœur, Taloubet Z, avec qui j’ai gagné tant de Grands Prix et la finale de la Coupe du monde en 2011. Et sa mère, Abba Z, est une jument que Judy Ann montait en Grand Prix. C’est un étalon du haras Zangersheide qui a fait la monte et que je viens de récupérer. Il était un peu tardif, mais maintenant, il est très facile entre les barres, très concentré. On le verra encore à Chantilly la semaine prochaine!”

Pour le plus grand bonheur de ce fabuleux public parisien, Kevin Staut a accroché la troisième marche du podium avec son nouveau compagnon de route Calevo 2, que lui a confié le propriétaire polonais Dariusz Slupczynski. “Je ne le monte que depuis cinq mois et il a peu d’expérience. Je suis particulièrement fier de faire un podium pour notre première sortie dans un Grand Prix, surtout au cœur de Paris, dans une telle atmosphère.” Et c’était-là l’autre bonne raison de se réjouir pour Virginie Couperie Eiffel. “Tous nos efforts visent à ce que des gens qui ne connaissent pas forcément notre sport viennent au Paris Eiffel Jumping. Les voir rester à la remise des prix pour acclamer debout ces champions me donnent le sentiment d’avoir atteint un objectif.”