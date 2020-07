Victoire surprise d’Alexis Deroubaix à Notre-Dame-d’Estrées

Le Grand National FFE/AC Print a fait étape à Notre-Dame-d’Estrées, dans le Calvados, le week-end dernier. Dans la Pro Élite Grand Prix à 1,50m, Alexis Deroubaix s’est imposé aux rênes de Kitona de Muze. Il a devancé Patrice Delaveau et Romain Bourdoncle, respectivement en selle sur Bugs Bunny d’Authuit*HDC et Black’N Roll.

Après Sainte-Cécile, en Saône-et-Loire, début juillet, le circuit du Grand National a fait étape en Normandie, à Notre-Dame-d’Estrées le week-end passé. Le concours, organisé par Marie et Guillaume Lamarre, a été intégré pour la première fois au circuit. Temps fort dominical, le Grand Prix Pro Élite a vu trente-huit couples s’élancer pour la victoire. Huit se sont qualifiés pour le barrage et trois ont réitéré le sans-faute.

Le Normand Alexis Deroubaix, ambassadeur de l’écurie Egide – Kineton, s’est imposé avec Kitona de Muze (42’’49). Une belle performance mais aussi une surprise pour ce couple, formé depuis le début de l’année seulement. Avec cette jument de dix ans, Alexis s’est notamment classé dans des épreuves à 1,45m et 1,50m lors du CSI 4* de Grimaud fin juin.

Patrice Delaveau (écurie HDC – Jump Five), associé à Bugs Bunny d’Authuit*HDC, est le premier des barragistes à avoir signé le double sans-faute avec un chronomètre de 43’’14. Il a finalement terminé deuxième avec son fils de Quick Star âgé de neuf ans.

Romain Bourdoncle (qui ne court pas le circuit du Grand National) et Black’n Roll, derniers à partir dans ce barrage, ont signé le troisième double sans-faute mais leur temps de 44’’64 n’était pas suffisamment rapide pour prétendre à la victoire. Axelle Lagoubie (hors circuit du Grand National), a signé un parcours rapide (42’’60) mais une faute sur l’ultime obstacle l’a empêché de classer sur le podium avec Urane. Thomas Lambert (écurie GEM Equitation), vainqueur l’an dernier du circuit, a quant à lui été pénalisé d’une faute avec son bondissant Univers de Ch’ti. Laetitia du Couedic (écurie Haras de la Chesnaye – PBG Optic), cavalière suisse s’entraînant près de Deauville, est pénalisée de quatre points avec Arizona Star. Mathieu Billot (écurie Euro Mat – DP Nutrition) a été le premier à s’élancer dans ce barrage. Avec Lagavulin 2, avec qui il a remporté il y a quinze jours le Grand Prix du CSI 2* de Grimaud, il a fauté à deux reprises. Même score pour François-Xavier Boudant, cavalier de l’écurie SSLfinance, avec son expérimenté Ciento.

Les cavalier ont rendez-vous du 16 au 19 juillet à Canteleu, en Seine-Maritime, pour la prochaine étape du circuit du Grand National.

