Tous les amoureux des sports équestres ont connu un samedi matin bien triste. Par le biais des réseaux sociaux, l’élevage de Muze, puis Philippe Lejeune Junior, le fils du célèbre cavalier de Vigo d’Arsouilles ont rendu hommage l’incroyable étalon alezan. “Tu as offert à papa ses rêves. Ce championnat en octobre 2010, un top cinq au Grand Prix d’Aix-la-Chapelle, le podium à La Baule, tant de Coupes des nations… Mais le plus beau souvenir était de voir ta tête et ta crinière de lion sortir de ton boxe tous les matins au petit-déjeuner… Tu méritais toute l’attention de notre écurie, pas pour une médaille, mais parce tu avais une personnalité, un caractère ; tu étais un seigneur !”, a notamment écrit le fils du pilier de l’équipe Belge, avant de laisser la plume à son illustre père. “À mon seigneur, à mon ami ! J’ai mis du temps pour comprendre comment tu fonctionnais, tu étais dominant et un sérieux caractère. Pour ce qui est de ça, on était les mêmes, a commenté le Diable Rouge, dans un message transpirant d’émotion. Il y avait toi et les autres. J’étais si fier de toi. Mais ce n’est pas pour ça seulement que je t’aime, c’est pour ce que toi tu étais, notre sentiment à tous était sans limite. C’était un privilège de vivre avec toi, sache que tu me manques énormément, mon cœur saigne, je ne t’oublierai jamais !”

Médaillé de bronze avec l’équipe Belge, mais ayant surtout permis à son cavalier d’être sacré champion du monde à l’issue de la finale tournante des Jeux équestres mondiaux de Lexington en 2010, Vigo d’Arsouilles a également à son palmarès d’innombrables victoires en Coupe des nations et autres classements en Grands Prix. Étalon prolifique, le regretté cheval a transmis sa force et son tempérament de guerrier à ses produits, qui continueront à faire briller sa mémoire à l’international. Samedi 28 juillet, Vigo d’Arsouilles a poussé son dernier souffle, laissant derrière lui un vide immense.