À dix-huit ans, Viking, fidèle monture de Michael Whitaker, en a définitivement terminé avec le sport. Comme Leila Chew l’a révélé à World of Showjumping, le hongre est récemment arrivé dans ses prés, pour vivre sa retraite à ses côtés, en compagnie du poney de sa toute jeune fille. “Viking était supposé arrêter le sport cette année, et a travaillé avec Michael jusqu’à mars, quand la pandémie a débuté. Avec aussi peu de concours programmé, Michael s’est dit qu’il ne concourait plus avec Viking et l’a mis au pré”, explique la groom de longue date du cavalier.