Vinci de la Vigne pour le Japon

Septième en individuel des Jeux équestres mondiaux de Tryon en septembre, Vinci de la Vigne a quitté les écuries du Normand Astier Nicolas. Jusqu’alors détenu en co-propriété par son cavalier et Philippe et Marie-José Gérard, le bai a en effet été cédé à la Fédération japonaise, comme l’a annoncé le site spécialisé en concours complet Francecomplet.fr. L’objectif pour le hongre Selle Français né chez Lucien Villotte sera une participation aux Jeux olympiques de Tokyo dans deux ans, avec son nouveau cavalier Kazuma Tomoto. Élève du Britannique William Fox-Pitt, le Nippon a participé à son tout premier championnat du côté de Tryon, en septembre. Aux Mondiaux, le pilote de trente-cinq ans a participé à la quatrième place par équipes du Japon et s’est classé vingt-troisième en individuel avec Tacoma d’Horset.



Monté par Astier Nicolas depuis 2014, Vinci de la Vigne s’est classé à presque chacune de ses sorties internationales. Cinquième du championnat du monde des Jeunes Chevaux de sept ans en 2016, le fils d’Esterel des Bois n’a par la suite rien loupé, obtenant notamment une quatrième place au CICO 3* de Boekelo en octobre 2017 et une huitième place à l’Event Rider Masters de Barbury Castle. Choisi par le sélectionneur national Thierry Touzaint pour les Mondiaux de Tryon en septembre, le duo Vinci de la Vigne/Astier Nicolas a concouru en individuel uniquement. Tous deux ont conclu la compétition à une impressionnante septième place, en dépit de l’expérience limitée du cheval.