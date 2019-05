Vingt nations pour la première semaine de l’Hubside Jumping de Grimaud

La concurrence sera rude lors des épreuves du label CSI 4* de l’Hubside Jumping ! Côté français, la solide délégation tricolore pourra compter sur deux habitués des podiums, Simon Delestre, deuxième Français et dix-neuvième au classement mondial Longines, vice-champion du monde par équipes en 2014, et Philippe Rozier, champion olympique par équipes, de retour à Grimaud avec trois chevaux dont Rahotep de Toscane, membre de l’équipe victorieuse à Rio de Janeiro.

La jeune génération tricolore aura aussi son mot à dire avec la présence d’Edward Levy ou Mégane Moissonnier. À noter également, le retour en CSI 4* d’Eugénie Angot, absente à tel niveau depuis… 2014 ! Dans le CSI 2*, l’acteur-réalisateur Guillaume Canet succédera-t-il à Raphaël Goehrs, vainqueur du Grand Prix en avril dernier ?



Du côté des cavaliers étrangers, l’un des couples redoutés du CSI 4* sera celui formé par le cavalier colombien Carlos Lopez, associé à son Admara 2. Ils concourront un peu à domicile puisque le concours est organisé par leur mécène, Sadri Fegaier. Ensemble, ils terminaient notamment cinquièmes des derniers Jeux équestres mondiaux, et septièmes de la finale de la Coupe du monde Longines FEI 2018 à Paris.

Une légende du jumping international, celui qui, à la fin des années 80, associé au blanc Milton, se battaillait avec les héros nationaux Jappeloup et Pierre Durand, est également attendue : John Whitaker sera accompagné de son Argento, bien classé la semaine dernière dans les épreuves du CSI 4* de Bourg-en-Bresse. La Belgique, l’Espagne et l’Italie ont chacune dépêché trois cavaliers pour le CSI 4* de Grimaud. Pour la Belgique, sont notamment attendus François Mathy Jr ou encore Constant van Paesschen.



L’Hubside Jumping se courre dans les écuries rénovées du Golfe de Saint-Tropez, sur une carrière flambant neuve de 120 x 70 m, jouxtée par un paddock de 100 x 50 m. La direction générale de l’événement est confiée à Denis Monticolo ; Eleonora Ottaviani, directrice de l’IJRC, International Jumping Riders Club, officie quant à elle en tant que directrice sportive.