Volnay du Boisdeville quitte la France

Volnay du Boisdeville a quitté les écuries d’Alexandra Francart et défendra désormais le drapeau israélien. L’Ardennaise a expliqué comment la vente a eu lieu lors d’une interview pour GRANDPRIX-Replay.com. “Teddy Vlock est venu l’essayer en fin d’année et la vente s’est conclue ces jours-ci. Elle s’est notamment faite par l’intermédiaire d’Adeline et Éric Nègre, que je remercie. Je souhaite tout le meilleur à son nouveau cavalier. Sans me jeter de fleurs, je crois que ce cheval exceptionnel est parfaitement dressé et prêt à poursuivre sa carrière avec lui. Il est fabuleux et j’ai tout confiance en son avenir”.



Il s’agissait en réalité d’une vente prévue de longue date car son principale propriétaire et naisseur Hubert Hosteau avait décidé de faire confiance à Alexandra Francart (elle aussi propriétaire d’une part de l’étalon, ndlr)pour le former afin de l’amener au plus haut niveau. L’objectif était ainsi de réaliser la meilleure vente possible. “Je vais devoir digérer son départ, ce qui ne sera pas facile. C’est la fin d’une aventure extraordinaire avec ce cheval et son naisseur et copropriétaire, Hubert Hosteau. C’est génial d’avoir pu aller si loin ensemble. (…) Volnay va me manquer, mais il tombe dans une écurie parfaitement organisée, où il sera bien soigné et encadré. Je ne pouvais pas rêver mieux pour lui”, a résumé la championne française au magazine spécialisé.



Volnay de Boisdeville est effectivement une recrue de choix pour l’israélien, et une perte importante pour la cavalière tricolore et l’équipe de France. Volnay du Boisdeville a connu une année 2018 remarquable, obtenant de nombreux classements lors de CSI 3* en début de saison. Philippe Guerdat, ancien sélectionneur de l’équipe de France de saut d’obstacles, avait alors décidé de leur faire confiance pour des Coupes des nations Longines. Le Suisse a eu du nez puisqu’Alexandra Francart et Volnay alignèrent deux doubles sans-faute à Saint-Gall et Dublin. Ces performances les ont propulsés pour les JEM de Tryon. Bien que l’équipe de France n’y ait pas particulièrement brillé, cette expérience a permis au cheval d’emmagasiner de l’expérience, qui lui sera sans doute profitable à l’avenir.



Riche héritier, Teddy Vlock est un jeune cavalier ambitieux qui a atteint les épreuves de niveau CSI 3* et 4*, principalement aux États-Unis où il est installé. Il y est d’ailleurs coaché par le cavalier irlandais Darragh Kenny.