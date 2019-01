Week-end décisif à Leipzig

L’étape de Bâle le week-end dernier n’a pas créé de bouleversements notables dans le classement général de la Coupe du monde Longines. Or, Leipzig est l’une des trois dernières étapes, et à ce titre, l’une des ultimes chances d’obtenir des points afin de participer à la finale. L’an passé, le Germanique Christian Ahlmann s’était imposé, offrant la meilleure des fins de carrière à son exceptionnel Taloubet Z (en photo).



Par conséquent, plusieurs cavaliers seront présents à Leipzig avec l’espoir de glaner encore quelques points pour assurer leur place lors de la finale. C’est le cas notamment de plusieurs pilotes allemands, présents en nombre devant leur public. Hans-Dieter et Phillip Weishaupt, avec leurs trente-deux et vingt-quatre points respectifs peuvent espérer participer à la finale en cas d’un classement à Leipzig. C’est aussi le cas du cavalier de fer, Ludger Beerbaum, à qui il ne manque qu’un ou deux points pour s’assurer une place pour la finale ; il essaiera donc avec son talentueux Casello de bien figurer dans ce Grand Prix Longines de la Coupe du monde dimanche après-midi.

Les Italiens venus en force à Leipzig, espérerons eux-aussi gagner de précieux points à l’image du numéro un italien, Lorenzo de Luca, actuellement classé vingt-cinquième. Côté français, Olivier Robert tentera lui aussi de remporter son ticket pour la finale. À Bâle, il n’a pas pris le départ Grand Prix ; Leipzig est donc une de ses dernières chances de briller. Pour cela, l’Aquitain a emmené avec lui deux de ses meilleurs chevaux, Vangog du Mas Garnier et Tempo de Paban. Les compétiteurs à la recherche de quelques points pourront également profiter de l’absence de deux cavaliers redoutables, Niels Bruynseels, seizième du classement, et Henrik Von Eckermann, dix-huitième.



D’autres pilotes vont quant à eux viser une des trois premières places de ce Grand Prix afin d’avoir une chance de se relancer dans la course aux points. C’est notamment le cas de Michael Whitaker, qui en totalise seulement treize. Celui qui a couru vingt-trois finales de Coupe du monde sera donc particulièrement attendu à Leipzig ! L’Irlandais Billy Twomey, fidèle du circuit, tentera lui aussi l’exploit, après d’encourageants résultats obtenus à Bâle.



À l’inverse, certains cavaliers viendront sans grande pression. Ainsi, Olivier Phillipaerts et Daniel Deusser au sommet du classement général sont d’ores et déjà assurés de participer à la finale. Pour autant, il reste des concurrents sérieux pour les autres participants ! Tout comme Kevin Staut, seul français actuellement assuré d’être qualifié, qui amène pour l’occasion quatre chevaux : Ayade de Septon*HDC, Best Of Duverie, Edesa’s Ikke van Stal Cipa, et Lorenzo. Cette antépénultième étape du circuit Coupe du monde promet donc d’être passionnante !