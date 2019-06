Wiesbaden ne résiste pas à Michael Jung

En ne concédant qu’1.2 points de temps dépassé sur le cross, Michael Jung a accroché une nouvelle victoire à son palmarès déjà riche. Avec Star Connection, un fils de Chacco Blue qu’il avait déjà monté en 2017 avant que celui-ci ne fasse un passage éclair sous la selle de Pietro Grandis, Michael Jung a une nouvelle fois fait étalage de tout son talent. “Je suis très heureux de l’avoir de nouveau avec moi. C’est un magnifique cheval. Il est toujours concentré et a de beaux mouvements. C’est vraiment agréable de le monter !”, avait notamment confié Michael Jung. Le champion du monde est resté en embuscade tout le week-end. Sa compatriote, Ingrid Klimke et SAP Hale Bob avaient démarré pied au plancher, imposant par la même occasion un nouveau record sur le circuit de l’Event Rider Masters, avec une repise pénalisée de seulement 16.4 points. Malheureusement pour l’amazone germanique, trois fautes à l’hippique ont alourdi son très bon score initial. Après avoir remporté une épreuve de dressage de niveau 4*, la championne s’est rattrapée en déroulant l’un des trois uniques parcours parfaits sur le cross. Cela n’a toutefois pas suffi pour qu’Ingrid Klimke puisse figurer au-delà de la troisième place. Christopher Burton, bon deuxième avec Lawtown Chloe, peut se targuer d’avoir été le seul des quinze cavaliers au départ à réussir à conserver son score du dressage. Grâce à cette performance, le Néo-Zélandais a hissé son Holsteiner de douze ans juste derrière Michael Jung, sur la deuxième marche du podium.

D’autres cavaliers ont vu leurs espoirs être déchus. Julia Krajewski, qui avait pris la tête avec son petit et fidèle Samouraï du Thot, n’est malheureusement pas arrivée au terme de son parcours de cross. Pourtant leader après le dressage et l’hippique, la trentenaire a connu le même sort que Katja Weimann, Ludwig Svennerstal et Tim Price.

En remportant cette étape, Michael Jung débloque son compteur de points sur le circuit de l’Event Rider Masters. Désormais, l’Allemand est à égalité avec Laura Collett, lauréate de la première étape du circuit. La prochaine manche aura lieu à Arville, les 22 et 23 juin prochains.