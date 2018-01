Willi Melliger victime d’un accident vasculaire cérébral

Parmi les cavaliers de saut d’obstacles les plus titrés de Suisse, Willi Melliger a été victime d’un accident vasculaire cérébral le 13 décembre dernier, alors qu’il était chez lui, à Neuendorf. Immédiatement hospitalisé en urgence, l’ancien cavalier serait toujours dans le coma et dans un état critique, comme l’a expliqué son épouse Nadja Melliger à Blick.ch.

Médaillé d’argent en individuel aux Jeux olympiques d’Atlanta en 1996, Willi Melliger avait glâné le même métal par équipes quatre ans plus tard à l’occasion des Jeux olympiques de Sydney. Aux côtés de Beat Mändli sur Pozitano, Markus Fuchs juché sur Tinka’s Boy et Lesley McNaught sur Dulf Z, Willi Melliger avait porté haut les couleurs de la Suisse lors du premier rendez-vous olympique du vingt-et-unième siècle. L’Allemagne s’était toutefois imposée grâce à Otto Becker sur Cento, Lars Nieberg sur Esprit FRH, Marcus Ehning associé à For Pleasure et Ludger Beerbaum en selle sur Goldfever. Après avoir mis un terme à sa carrière sportive il y a sept ans, Willi Melliger s’est consacré au coaching d’élèves.

C’est aux côtés de l’exceptionnel Calvaro que Willi Melliger a connu les plus beaux succès de sa carrière. Sur son immense gris, il a concouru sur quelques-unes des plus belles pistes du monde, terminant deuxième de la finale Coupe du monde de Genève en 1996. Outre les deux médailles olympiques, l’étalon lui avait également permis de glâner le bronze en individuel aux championnats d’Europe de Manheim, mais également à Saint Gall, en 1995 et 1997. Par équipes, la Suisse s’était par ailleurs imposée à domicile. Calvaro a aussi permis à son cavalier de se classer quatrième en individuel et par équipes aux Jeux équestres mondiaux de Rome, en 1998. Avant cela, Willi Melliger avait été sacré double champion d’Europe sur Quinta C à Gijón, en 1993.

À dix-sept ans et après avoir profité d’une retraite sportive d’un peu plus d’un an, Calvaro s’était éteint en 2003, laissant son pilote dans une profonde tristesse.