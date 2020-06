Xavier Marie, fondateur du haras de Hus, a fait part de son souhait de mettre en vente les activités équines, le cheptel ainsi que les installations situés au Petit-Mars, en Loire-Atlantique. Depuis sa création il y a quinze ans, le Hus est devenu un emblème du sport et de l’élevage français.

Parmi les représentants du haras de Hus à haut niveau, Silvana s’est révélée avec Kevin Staut, alors cavalier numéro un du haras. Le couple ramène deux médailles d’argent par équipes, lors des Jeux équestres mondiaux FEI de Lexington en 2010 puis des Européens de Madrid en 2011. Attirant la convoitise du milliardaire ukrainien Oleksandr Onyshchenko à l’approche des Jeux olympiques de 2012 à Londres, elle est finalement vendue au couple Perron-Pette du haras des Coudrettes afin de continuer à représenter le drapeau tricolore. Toujours sous la selle de Kevin Staut, elle est un véritable pilier de l’équipe de France jusqu’à sa retraite en 2015. Ils s’alignent aux Jeux olympiques de Londres en 2012 et sont notamment de toutes les finales de la coupe du monde entre 2010 et 2015, avec en point d’orgue le bronze à Göteborg en 2013. Elle n’est pas la seule à avoir laissé son empreinte au plus haut niveau. Conrad a accompagné le Belge Grégory Wathelet sur la deuxième marche des Européens d’Aix-la-Chapelle en 2015 avant de continuer sa carrière sous les couleurs américaines.

En dressage également, le Hus est bien présent. Riwera et Jessica Michel-Botton sont les seules représentantes françaises aux JO de Londres en 2012, atteignant le Grand Prix Spécial. Le regretté Don Juan semblait avoir un potentiel sans fin et son fils Dorian Grey marche aujourd’hui sur ses traces. On prédit d’ailleurs à cet hongre Selle Français de sept ans un avenir olympique, après une cinquième place aux championnats du monde des cinq ans à Ermelo en 2018. Et on ne compte plus les médailles obtenues par les chevaux possédant l’affixe de Hus lors des championnats de France dédiés aux Jeunes Chevaux.

Si autant de produits issus du haras de Hus se retrouvent ensuite dans le sport, et souvent à haut niveau, c’est que l’élevage est devenu au fil du temps l’un des points forts du lieu. Possédant son propre centre de reproduction, Xavier Marie se donne les moyens de ses ambitions en investissant dans de nombreux étalons à forte prédestination génétique et sportive. Le haras possède également des écuries de valorisation dans les trois disciplines olympiques, auxquelles sont associés Jessica Michel-Botton pour la partie dressage, son mari Gilles pour le saut d’obstacles et Nicolas Touzaint pour le complet. Un cercle vertueux entre élevage, valorisation, commerce et sport de haut niveau qui a fait la renommée du haras de Hus en France comme à l’étranger.

Fondateur et ancien président de Maison du Monde, Xavier Marie souhaite s’éloigner des sports équestres, qui le passionnent moins, afin de s’investir dans le monde des courses de galop. Cependant, il n’est pas question de démanteler le haras de Hus: “En fait, je souhaiterais trouver un repreneur qui veuille continuer le haras de Hus avec beaucoup d’ambition. Je ne vendrai pas cheval par cheval. Je ne vendrai que si je trouve un acquéreur pour l’ensemble car je veux que les quinze années d’évolutions du haras soient valorisées et pérennisées. J’ai envie de changement […] Paradoxalement, je suis très bien ici, et si je ne trouve pas le bon acquéreur, je serai également content de rester et de continuer le Hus. Je réduirai alors un peu la voilure de l’élevage en sport au profit du Pur-sang, mais je continuerai toutes les activités…” a confié l’entrepreneur à GRANDPRIX.

