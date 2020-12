Dernier tour de piste pour le Grand National FFE/AC Print 2020! Après avoir été le maître d’œuvre des parcours de la dernière étape disputée à Chaintré, il y a quinze jours en Saône-et-Loire, Cédric Longis sera le chef de piste de cette première finale du circuit fédéral. Il sera donc l’architecte des différents parcours à imaginer et à construire avec entre autres le Grand Prix Pro Élite à 1,50m prévu samedi à partir de 14h30 et support de la finale individuelle dotée à 50 000 €.

Dans cette finale, les quinze meilleures écuries du circuit, dont les huit premières du classement provisoire, ont répondu présent à l’invitation de la Fédération française d’équitation. Trente-cinq couples seront au départ du Grand Prix. Julien Gonin et Olivier Robert, en tête du classement avec leur écurie Spring Cheval, s’élanceront chacun avec deux chevaux. Julien sera de retour sur Valou du Lys, avec laquelle il avait remporté l’étape de Sainte-Cécile, début juillet en Saône-et-Loire, et Caprice de Guinfard. Olivier Robert comptera quant à lui sur Eros et Tempo de Paban, qui signera son grand retour à ce niveau de compétition.

Thomas et Mathieu Lambert, deuxièmes au classement provisoire pour le compte de l’écurie GEM Équitation et vainqueurs l’an passé de ce circuit, évolueront eux avec trois chevaux. L’aîné de la famille est engagé avec Univers de Ch’ti et sa jument Thalie St Loise. Mathieu, quant à lui, a décidé de prendre part à ce dernier Grand Prix de la saison avec Airmes des Baleines. Sur la troisième marche provisoire avant cette finale, l’écurie Élevage du Banney/Benoît Cernin. Celui-ci pourra compter sur Uitlanders du Ter et Seurat Galotière*Vitalorse alors que son coéquipier Paul Delforge partira avec Allblack de Gressoux et l’une des juments de son élevage familial: Britney du Banney.

Dans le même temps que la finale de saut d’obstacle se déroulera, en deux temps et deux épreuves, la finale de dressage. Initialement prévue à Equita’ Lyon, cette finale verra concourir les huit meilleures écuries. Aujourd’hui, douze couples prendront part au Grand Prix Pro Élite et demain, un cavalier de chaque écurie pourra participer à la Reprise Libre en Musique Pro Élite.

L’écurie Cavalcar, en tête du classement provisoire avec quarante-quatre points, sera représentée par Charlotte Chalvignac et Elice, gagnantes des étapes de Vierzon, dans le Loir-et-Cher, et Cluny, en Saône-et-Loire, ainsi que par Maxime Collard et son étalon Cupido PB. L’écurie Coho, deuxième au classement provisoire avec trente-huit points, sera quant à elle défendue par ses deux cavalières: Stéphanie Brieussel en selle sur Amorak et Morgan Barbançon-Mestre en duo avec Sir Donnerhall II, victorieuses des étapes d’Yvré-l’Évêque et Chaintré. Nicole Favereau et sa jument Ginsengue, comme lors des trois dernières étapes, représenteront seules l’écurie Forestier/E Riding Solutions, troisième avec trente-quatre points.

