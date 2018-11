15, un chiffre qui compte pour Mikołajki, la base du Rallye de Pologne ERC

Le complexe hôtelier de Mikołajki dans le décor pittoresque du lac Maurian accueillera le Rallye de Pologne pour la 15e fois en juin prochain, les fans pouvant tirer profit d'une programmation précoce.

Sous réserve de l'approbation du Conseil mondial du sport automobile de la FIA, le 76ème rallye PZM en Pologne fera partie du calendrier du Championnat d'Europe des rallyes de la FIA en 2019 en tant que quatrième manche de la saison et sera la troisième épreuve disputée sur terre.



Cela constitue un retour à une date plus traditionnelle de l’événement en juin, dont les organisateurs espèrent qu’elle plaira aux fans après que le rallye a occupé une place dans le calendrier à la fin du mois de septembre cette année.



Michał Sikora, président de la fédération polonaise de l'automobile et de la moto, a déclaré: «Nous sommes ravis que le Rallye de Pologne ait à nouveau obtenu la reconnaissance de la FIA et du promoteur de l'ERC. Notre épreuve classique est inscrite au calendrier des plus importants championnats de rallye au monde et en Europe depuis des décennies. Peu de pays peuvent se vanter d'un événement d'une tradition et d'un niveau aussi élevé que notre Rallye de Pologne, que nous organiserons pour la 76ème fois l'année prochaine."



«De nombreuses années d’expérience de la Fédération polonaise d’automobiles et de motos et de membres de clubs de tout le pays ont permis d’organiser le rallye à un niveau élevé, ce qui a été souligné cette année par les concurrents, les représentants de la FIA et le promoteur de l’ERC. Nous nous efforçons naturellement de rendre l'événement encore plus attrayant, y compris pour les fans. C'est pourquoi nous avons décidé d'organiser le rallye de l'année prochaine à la fin du mois de juin. Plusieurs éditions précédentes du Rallye de Pologne, tenues à cette époque, montraient qu'il s'agissait d'une date plus conforme aux attentes des fans de rallye. ”



Sikora a également confirmé que l’épreuve compterait pour les points du championnat de Pologne, alors que 70% du parcours de cette année se retrouvera en 2019, ajoutant: «Nous pouvons toujours compter sur une très bonne coopération avec les autorités locales [à Mikołajki]."



Le calendrier de l'ERC 2019 sera présenté au Conseil mondial du sport automobile de la FIA pour ratification lors de sa réunion à Saint-Pétersbourg, en Russie, le 5 décembre.



Regardez le récapitulatif du Rallye de Pologne 2018 en cliquantici.

The post 15, un chiffre qui compte pour Mikołajki, la base du Rallye de Pologne ERC appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.