À regarder et écouter en direct : ne manquez rien de l’ERC à Liepaja

Le Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA va se dérouler à grande vitesse aujourd’hui, les spéciales super rapides autour de Talsi accueillant l’étape d’ouverture du Rallye de Liepāja 2020.

ERC Radio émettra en direct toute la journée, les reporters Julian Porter et Chris Rawes recueillant toutes les informations ainsi que les réactions sur le vif à l’arrivée des quatre spéciales.

En plus de la couverture très appréciée d’ERC Radio, les première et troisième spéciales seront diffusées en direct sur Facebook avec des images aériennes d’Eurosport Events, ainsi que depuis le point stop. L’ES1 de Talsi doit débuter à 12 h 20, et l’ES3, SC Grupa, à 15 h 20. Tous ces horaires sont en heure locale (CET+1).

