À regarder et écouter en direct : ne manquez rien de l’étape décisive en ERC à Liepaja

Deuxième manche du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA, le Rallye de Liepāja va connaître son dénouement aujourd’hui après les dernières six spéciales disputées sur les routes rapides de Lettonie à partir de 10 h, heure locale.

ERC Radio émettra en direct toute la journée, les reporters Julian Porter et Chris Rawes recueillant toutes les informations ainsi que les réactions sur le vif à l’arrivée des six spéciales.

En plus de la couverture très appréciée d’ERC Radio, les cinquième et dixième spéciales seront diffusées en direct sur Facebook avec des images aériennes d’Eurosport Events, ainsi que depuis le point stop. L’interview des six premiers se fera également en direct sur Facebook à partir de l’ES7.

L’ES5 de Liepāja doit débuter à 10 h et l’E10, Neste, à 16 h 15. Ces horaires sont en heure locale (CET+1).

