Abandon de Griebel au Rallye Azores Airlines en ERC

Le champion en titre du Championnat d'Europe FIA des Rallyes U28 (moins de 28 ans), Marijan Griebel, ne disputera pas la dernière étape ce samedi aux Açores, préférant économiser son budget pour les rendez-vous à venir.

Griebel a connu une éprouvante seconde journée vendredi, sa voiture s'avérant difficile à maîtriser dans les difficiles spéciales sur terre.



Se retrouvant en dehors des points en passant de la huitième à la 17e place au fil des six spéciales du jour, Griebel a remballé sa PEUGEOT 208 T16 hier soir pour se concentrer sur la suite de l'ERC.



“Dans notre situation et notre position actuelles, nous n'avons aucune chance d'inscrire des points au championnat. Par conséquent, cela n'a aucun sens pour nous de continuer pour entamer davantage un budget déjà serré”, a déclaré Griebel via un communiqué sur Facebook.



“Merci aux membres de l'équipe et à Stefan [Kopczyk, son copilote], qui ont sacrifié beaucoup de temps et d'énergie pour ce rallye, et désolé pour tous les fans.”