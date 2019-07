Abandon tardif et violent pour Griebel en ERC

Marijan Griebel a perdu une sixième place qui paraissait certaine, au 76e Rallye PZM de Pologne, après qu'un de ses rares accidents l'a exclu du rallye dans la dernière spéciale.

Griebel, qui retrouvait son ancien copilote Pirmin Winklhofer sur cette manche sur terre du Championnat d'Europe FIA des Rallyes, a expliqué ce qui s'était mal passé.

“Mon premier accident depuis plus de trois ans”, a dit le double champion du monde ERC Junior âgé de 30 ans aujourd'hui. “C'était un petit virage rapide, en troisième, et j'étais peut-être un petit peu trop rapide. Je suis allé sur l'extérieur, il y avait un arbre et un mur de terre. On a fait trois tonneaux. La voiture s'est immobilisée sur le toit et elle était pas mal endommagée hélas.”

“Après trois titres ces trois dernières années, on va s'en remettre et revenir plus forts.”

