Adielsson veut battre Arai pour le podium de l’ERC1 Junior

Mattias Adielsson a un but au Barum Czech Rally Zlín : battre un de ses rivaux du Championnat FIA ERC1 Junior, Hiroki Arai, pour la troisième place de la catégorie des jeunes pilotant une R5.

Le représentant du Sweden National Team – passé sur une Ford Fiesta R5 préparée par Orsák Rally Sport pour ce rallye – aborde le week-end avec 15 points de retard sur Arai (Team STARD).

Tous deux semblent devoir éclipser l'actuel troisième de l'ERC1 Junior, Alexandros Tsouloftas – qui ne dispute pas la finale de la saison dans la catégorie – dans un duel pour la dernière marche du podium final.

“Nous avons une mission sur ce rallye : finir en étant séparés d'Arai [le plus possible]. Il y a un podium à la clé !”, dit-il.

Adielsson et Arai se sont classés P19 et P21 respectivement de la Qualification, vendredi, bien que le Suédois ait été encouragé par la rapide progression de son rythme au fil des trois runs dans la spéciale de Pohořelice.

“Il faut regarder les choses dans leur ensemble. Les écarts sont très faibles et nous ne sommes qu'à 5''7 de Kopecký, qui a été le plus rapide et roule évidemment très, très vite ici.”

“Lors du premier run aux essais libres, nous étions à près de 2''5 au kilomètre et maintenant, nous sommes à 1''3, dont l'amélioration sur les trois passages est bonne. La voiture a l'air parfaite. C'est maintenant à moi et Andreas [Johnsson, son copilote] de faire notre travail.”

