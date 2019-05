Adielsson veut bénéficier de l’avantage du terrain et du rythme de Lukyanuk en ERC1 Junior

Mattias Adielsson, le pilote du Sweden National Team, prévoit de capitaliser sur l'avantage d'être “à domicile” – et sur la vitesse d'Alexey Lukyanuk – pour son retour dans le Championnat FIA ERC1 Junior en Lettonie.

Adielsson espère que les similitudes entre les spéciales de sa Suède natale et celle qui composent le parcours du Rallye de Liepāja, cette année, augmenteront ses espoirs de succès.

“Nous sommes presque sur notre terrain. Ce sera un petit peu plus rapide et un petit plus large que ce à quoi nous sommes habitués, mais les conditions seront similaires à celles [que l'on rencontre en] Suède”, dit-il. “Nous sommes venus à Liepāja en 2005 – c'était un rallye sur neige mais nous avons vu quelques-unes des spéciales et je suis impatient de tirer avantage autant que possible d'avoir Alexey Lukyanuk pour équipier. Il sera très rapide, c'est sûr, et espérons qu'il pourra partager quelques secrets avec moi.”

Copiloté par Andreas Johansson dans une Citroën C3 R5 de Saintéloc Racing, Adielsson perçoit le Rallye de Liepāja et celui de Pologne, le mois prochain, comme des épreuves clés dans sa quête du titre.

“Notre but est d'être au sommet de l'ERC1 Junior, et Liepāja comme la Pologne sont très importants pour nous – nous ferons de notre mieux pour être en tête dès le départ. Nous savons que la voiture est bonne, nous savons que l'équipe est bonne, alors tout dépend de nous. Nous nous sommes beaucoup entraînés et nous nous sentons en confiance. J'ai hâte que ça commence.”

