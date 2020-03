Adrienn Vogel se lance dans l’aventure de l’ERC

La Hongroise Adrienn Vogel a profité de la Journée internationale de la femme (dimanche 8 mars) pour annoncer son programme en Championnat d'Europe des rallyes de la FIA pour 2020, où elle formera une alliance entièrement féminine avec son copilote et compatriote Ivett Notheisz.

Après avoir fait sa première apparition en ERC lors de sa manche locale du championnat en novembre dernier, Vogel a annoncé sa campagne de quatre épreuves, commençant par le 77e Rallye de Pologne et se terminant par le Rallye de Hongrie. Elle participera également au Rally di Roma Capitale et au Barum Czech Rally Zlín.



Des kilomètres qui comptent pour Vogel

Avec sa campagne européenne 2020 qui marque sa première incursion au niveau international, Adrienn Vogel est consciente de la nécessité d'acquérir le plus d'expérience possible. "Je voudrais faire autant de kilomètres en course que possible, et j'aimerais apprendre les spéciales dans tous les pays que nous avons choisis", a déclaré Mme Vogel. "Acquérir de l'expérience sur les étapes de gravier et être plus rapide et plus forte à chaque course sont mes objectifs".



Les clés des choix des manches ERC

"Les pays que nous avons choisis sont importants pour notre sponsor principal. Mais tous ces rallyes sont techniques et difficiles. Le Rallye de Pologne comporte les étapes de gravier les plus rapides et les plus difficiles du calendrier. Le Rally di Roma Capitale est compliqué à cause de la chaleur et des longues étapes. Nous nous attendons à des spéciales serrées et bosselées et à des conditions changeantes sur le Rallye Barum, tandis que le Rallye de Hongrie est délicat en raison des conditions climatiques difficiles comme l'année dernière".



Une occasion parfaite

Vogel, qui a terminé huitième parmi le contingent de deux roues motrices du Rallye de Hongrie la saison dernière, a décrit sa prochaine campagne dans la catégorie ERC3 du championnat européen comme "une occasion parfaite de s'améliorer et d'avoir de plus en plus d'expérience".



Les partenaires clés mis en évidence

Platinum Oil, Orlen Team, Bau92, Inoxvilág, H1System, Pilis Autóüveg, Beflex, Pirelli, Q-service et Mercarius soutiendront la première saison ERC d'Adrienn Vogel, qu'elle disputera au volant d'une Ford Fiesta R2T gérée par Orsák Rallysport et Roger Racing Team.



Où suivre Adrienn Vogel en 2020

77e Rallye de Pologne, 26-28 juin ; Rallye de Rome Capitale (Italie), 24-26 juillet ; Barum Czech Rally Zlín, 28-30 août ; Rallye de Hongrie, 6-8 novembre

