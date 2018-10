Åhlin chaud pour sa manche “à domicile” de l’ERC

Fredrik Åhlin va faire ses débuts sur le Rally Liepāja encouragé par les similitudes entre les spéciales lettones et celles de sa Suède natale.

Le détenteur d'un podium en FIA ERC Junior des moins de 28 ans est attendu dans la lutte pour un bon résultat sur la finale du championnat d'Europe, du fait de son goût pour les spéciales rapides sur terre.

“Je suis un pilote scandinave qui grandit sur ces routes [comme celles de Lettonie] et donc bien plus à l'aise dans le rapide que dans du serré comme aux Açores”, dit le pilote CA1 Sport. “Ce devrait être un bon week-end, on doit juste réunir tout le package. J'ai fait mes deux derniers rallyes sur asphalte et dois donc redécouvrir le feeling de la terre sur celui-là.”

“J'adorerais me battre avec [Nikolay] Gryazin, il est rapide, bien sûr, mais on veut se battre avec lui. Mais il va être terriblement rapide.”

