Andreas Mikkelsen est le nouveau leader provisoire du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA.

Après avoir terminé deuxième derrière Jan Kopecký au Barum Czech Rally Zlín, hier, Mikkelsen devance Alexey Lukyanuk de 29 points à la mi-saison. Miko Marczyk et Efrén Llarena sont respectivement deuxième et troisième.



Mikkeslen, au volant d’une Škoda Fabia Rally2 Evo chaussée de pneus MICHELIN et engagée par le Toksport WRT, est arrivé à Zlín à un point de Lukyunuk au classement de l’ERC. Mais le champion en titre n’ayant pas pu prendre le départ à la suite d’un accident survenu lors des essais du mercredi, Mikkelsen s’est vu offrir une occasion en or de prendre la tête du classement.



“C’était vraiment important pour le championnat et nous avons maintenant une assez bonne marge”, a déclaré le Norvégien.“Bien sûr, c’est dommage que Lukyanuk n’ait pas fait le rallye, car il se serait certainement mêlé à la bagarre. Je suis content de notre performance ce week-end, nous savions que ça allait être difficile avec les pilotes tchèques parce que ça faisait presque dix ans que je n’étais pas venu ici. Mais j’aurais certainement signé pour une deuxième place avant le rallye.”



Classement provisoire de l’ERC après la manche 4/8 :

1 Andreas Mikkelsen (NOR) 96 points

2 Miko Marczyk (POL) 78

3 Efrén Llarena (ESP) 76

4 Alexey Lukyanuk (RUS) 67

5 Norbert Herczig (HUN) 67

