Al-Attiyah augmente son avance à Chypre, la lutte s’intensifie derrière lui

Nasser Al-Attiyah reste en tête du Rallye de Chypre, comptant pour le Championnat d'Europe FIA des Rallyes après la boucle du dimanche. Mais derrière lui, plusieurs luttes se sont intensifiées, y compris entre deux candidats au titre.

Le Qatari s'est fait une petite frayeur dans la dernière spéciale de la boucle, sortant de la route pour éviter une pierre. Mais cela ne l'a pas empêché de signer un troisième meilleur temps en autant de spéciales, le quintuple vainqueur du Rallye de Chypre ayant doublé son avance sur le champion ERC en titre Alexey Lukyanuk (Saintéloc Junior Team) pour la porter à 50''9. Le pilote de la Volkswagen Polo R5 avait pour stratégie d'attaquer ce matin avant d'être “prudent”cet après-midi.

Lukyanuk a réalisé le deuxième chrono dans les trois spéciales de la matinée pour renforcer lui aussi sa deuxième place, Simos Galatariotis (Petrolina Racing Team) conservant la troisième.

Derrière ceux qui occupent le podium provisoire, l'action n'a pas manqué. Le leader de l'ERC, Chris Ingram (Toksport WRT), et Łukasz Habaj (Sports Racing Technologies), qui a mené le championnat durant la première moitié de la saison, ont repris leur lutte pour la quatrième place, Ingram commençant par devancer son rival de 6''4 dans Kapouras.

Habaj a réagi dans Kourdali, se montrant 9''4 plus rapide que le vice-champion ERC1 Junior* et réduisant son retard à 6''2.

Mais les efforts d'Habaj ont été anéantis dans la dernière spéciale de la boucle, de loin la plus courte du jour après deux autres dépassant les 20 kilomètres. Un tête-à-queue l'a laissé coincé entre un talus et un fossé, exigeant une prudente marche arrière pour repartir et lui coûtant une demi-minute.

Le vainqueur du Rallye des Açores pointe maintenant à 36''1 d'Ingram, toujours quatrième, mais il compte lui-même 38''7 d'avance sur Mikko Hirvonen (MM-Motorsport).

Bien qu'Hirvonen ait déjà piloté sur pas mal des routes utilisées ce dimanche quand il courait en championnat du monde, le Finlandais n'en a pas vraiment tiré d'avantage. Il a signe deux fois le huitième temps et le septième dans la deuxième des trois spéciales, Kourdali, sa progression ayant été handicapée par une barre anti-roulis cassée.

La septième place a été l'enjeu d'une grosse lutte à cinq, entre des pilotes ayant perdu du temps le samedi et cherchant à remonter.

Abdulaziz Al-Kuwari a entamé la journée à la huitième place mais sa deuxième position dans l'ordre de départ ne l'a pas aidé. Il a été le premier du quintet à rétrograder, se retrouvant 11e après la première spéciale de la deuxième étape.

Norbert Herczig (MOL Racing Team) et Niki Mayr-Melnhof en ont été les principaux bénéficiaires, grimpant à la huitième et la neuvième places après avoir été neuvième et 11e respectivement samedi soir. Puis leurs sorts ont divergé.

Un arbre de transmission avant cassé lors d'une lourde réception n'a laissé que deux roues motrices à Herczig, lui coûtant près de quatre minutes sur l'ensemble des deux spéciales suivantes et le renvoyant à la 11e place derrière Al-Kuwari.

Mayr-Melnhof, quant à lui, a continué d'attaquer. Il avait été ralenti par une variété de soucis techniques le premier jour mais sa voiture étant revenue en parfaite condition, il a terminé dans le top 6 des trois spéciales.

Il s'est emparé de la huitième place avec les problèmes d'Herczig dans la spéciale 8, puis de la septième en dépassant Albert von Thurn und Taxis (Baumschlager Rallye & Racing).

Emilio Fernández (Toksport WRT) était dixième au départ de l'étape et a gagné une position, bien qu'ouvrant la route ce matin, mais se retrouve à une minute de von Thurn und Taxis. Il est suivi à 24''7 d'Al-Kuwari, dixième.

La bagarre a été intense aussi pour la 12e place entre les ŠKODA Fabia R5 de Paulo Nobre (Palmeirinha Rally) et de Tibor Érdi Jr (Érdi Team Kft.). Un solide chrono d'Érdi lui a donné cette position pour 0''1 après la première spéciale, mais des soucis de température d'eau lui ont ensuite coûté plus d'une minute et l'ont renvoyé à la 14e place.

La malchance a encore frappé Rakan Al-Rashed : après avoir abandonné avec des soucis d'accélérateur le premier jour, il s'est retiré dès la première spéciale du jour et son rallye est terminé.

La victoire semble promise à Petros Panteli (Q8 Oils Rally Team) dans la catégorie ERC2 des voitures de série. Efrén Llarena (Peugeot Rally Academy) a augmenté son avance en ERC3.

*Sous réserve de confirmation des résultats par la FIA

